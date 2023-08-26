葉童追求真我 優雅老去 夫妻相處要互相尊重：畀對方空間 (18:54)

兩屆金像影后葉童接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，分享拍攝電影開心經歷、與張國榮合作難忘回憶，以及夫妻相處之道。

葉童在電影《我愛你》中跟梁家輝﹑惠英紅及倪大紅鬥戲，她說：「我們四人都是影帝影后，不會爭戲分，是演技大比拼，導演深受香港文化影響，電影主題曲是許冠傑和陳秋霞的《我愛你》，版權費很貴，不但要付香港唱片版權，還要到美國購買原裝正版皮禮士利的版權，他真的很有心。」

葉童回想與張國榮的電影緣：「40年前，我拍第一套電影《烈火青春》，和哥哥（張國榮）有牀上戲，想起來也覺得開心，後來我們到法國拍《偶然》，最難忘那天他敲我房門，說買了兩件飾物都適合我，要我先選一件，其餘一件再送給別人，他很細心，我一直留着那飾物，真的很珍貴。他走了20年，我一直不想記着，因為我不覺得他應該這樣離開。我想他如果不是鑽牛角尖太深，可能今天我們還會好開心的在一起。人最重要的是思想，思想是可以控制和調整的，將負面能量減到最低，基本上什麼都能做到，我們是無敵的。」

葉童要感激40年前發掘她的導演譚家明，那她也要多謝介紹她入行的丈夫陳國熹嗎？

她說：「我覺得他（指老公）應該多謝我，我把他照顧得這麼好，（我們）結婚35 年，經常分隔兩地，最重要是別給對方太大壓力，硬把自己一套加諸對方身上，拍拖時大家互相遷就，相處久了為何與之前不同？他不是變了，只是做回自己。如果你要一個人改變自己去遷就你，不如你自己死心。要給對方空間，兩個人走在一起，就是開心見面、開心分享。相處要互相尊重，我們會不會說『我愛你』？我不會。講多了便會流於表面，感覺不夠強烈，間中說才有那種心跳加速的感覺。」

葉童拍畢電影後決定放下包袱，追求真我，她說：「我嘗試顛覆大家對女人和靚的看法，反應比我想像中好。我不擔心別人的看法，最多就是說我老，但我要老得優雅、有修養，因為我的智慧和見識都增長了。如果你覺得我做回自己不好，我覺得有問題的不是我。就如楊紫瓊般，她是女性的模範，她很努力，就是別再局限自己....我不會追求第三度成為影后，因為並非在我掌握之中。我追求有目標地多看書、多運動、有好的身體，有追求才會有進步！」

（即時娛樂）