Tyson Yoshi發布全新單曲《SEE YOU IN HELL》,歌曲MV昨晚已在YouTube 平台首播。從早期的《IN MY DREAM》、《RIGHT HERE》直到去年的《SELF MADE(SOMETING PT.2)》,向來鍾情Pop Punk曲風的Tyson,接連把這種極富千禧年代美式主流的音樂風格,融入至耳熟能詳作品之中。這次為樂迷帶來的新歌,更透過他和創作團隊的日常相處點滴為靈感,並以全英文歌詞,表達即使身處地獄亦一無所懼,繼續獨當一面的強悍氣燄。

在MV創作方面,再次伙經常合作的新世代導演THE 11TH,就歌曲主題於美學設定上,仔細重現中世紀傳統教堂暗黑與嚴肅神秘面貌;擔演主角的Tyson透過不同打鬥場面,給予觀眾刺激視覺體驗。

值一提的是,當中一幕Tyson以整齊西裝配標誌性的綠領呔形象,向傳奇樂隊GREEN DAY主音成員﹑經常以紅領呔打扮的BILLIE JOE作崇高致敬!整個MV不但以層層推進故事模式,表達歌曲中心思想,更吸引樂迷細心發掘各種經Tyson和導演精心安排的驚喜彩蛋!

