區永權再受鄰居滋擾 高空擲螺絲批：唔好再騷擾我哋 (18:21)

《東張西望》主持區永權屢受鄰居高空擲物滋擾，今年5月又有鄰居高空擲物，並擲下為數逾10粒玻璃碎，當時區永權表示已報警。

不足3個月，區永權近日再受滋擾，令他不勝其煩，他在社交平台貼出露台有螺絲批﹑鐵圈﹑厚身金屬塊及螺絲釘等物件，他寫道：「我再重申一次，我並非『高空擲物界』KOL！敬請各鄰居或身處鄰居單位嘅人士，唔好再高空擲物！

正所謂：有得揀，邊個想咁慘？！正當區太準備叫姐姐出露台收衫之際，突然聽到露台傳出巨響，遙遠張望一下，發現又天降異物，分別有螺絲批、鐵圈、厚身金屬塊、螺絲釘，甚至紙巾！得來不易露台風平浪靜嘅日子，過咗兩個月咁就告吹，而今次仲要有螺絲批！

如果，你話我哋全家人好彩，大步檻過。我想講，今次高空擲物嘅人兄，同樣好彩，無傷到其他人，否則佢面對嘅後果以及刑罰，絕對唔輕！當然，事發一刻，立即通知管理處及馬上報警，報警之後嘅細節，我就不便交代！但我再重申一次：我並非『高空擲物界』KOL，亦都無興趣做！不論你有心或無意，唔好再騷擾我哋！儘管你喺露台清潔又好，裝修都好，務必吩咐各人兄小心處理物件或工具，切勿禍及無辜！我希望，今次係最後一次控訴關於高空擲物嘅事！」

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（即時娛樂）