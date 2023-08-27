白雪仙驚喜現身劉德華藝術展 讚華仔有德行 不停開創自己 (14:21)

洪天明夫婦和兒子﹑吳卓羲﹑關之琳﹑朱鑑然﹑余香凝等都有捧場。（大會提供）

劉德華首次與5位當代藝術家林于思、許倬爾、黃玉龍、以及梁子程和黎意雄組成的STICKYLINE團隊合作舉行的「1/X劉德華的藝術空間」，前日展開序幕。

除了一眾觀眾入場觀賞外，還邀請不少圈中友好到場，分享這份喜悅，包括：白雪仙（仙姐）、四太梁安琪、陳善之、朱玲玲、李克勤、林家棟、姜皓文、谷德昭、陳家樂、吳卓羲、歐陽妙芝、周秀娜、胡子彤、朱鑑然、關之琳、余香凝、廖子妤、衛詩雅、洪天明夫婦、許恩怡、柏安妮、ANSONBEAN、張達倫等，現場星光熠熠。

仙姐更是首輪觀賞華仔的藝術展，陪伴仙姐左右的陳善之說：「當仙姐收到大會邀請，第一時間便答應，並跟他說華仔在香港藝人之中，很有德行的一位，不停開創自己，今次又跟不同藝術家合作，給自己和大家機會表達自己創作。私底下仙姐也跟他們一家人很投緣。原本寶珠姐也想到來觀賞，但因坐骨神經不適，未能出席。今次事前華仔並不知道仙姐會出現，這天仙姐出現，給華仔很大驚喜和支持！」

除了仙姐外，洪天明同樣給太太周家蔚生日驚喜，專程帶她見偶像華仔，當日她與細仔一起走到其中一個展區，華仔悄悄地在她耳畔說了一聲：「生日快樂」，突然驚喜收到這禮物讓她開心不已。

超級華迷陳家樂還未踏入會場，已在門口急不及待模仿華仔放置在門口擺設人像甫士。當他走進其中小舞台展區時，隨着現場播放音樂節拍，模仿華仔舞步跳起舞來，全程投入。

姜皓文對於「大隻佬」的紙雕歎為觀止，他說：「沒想到用紙張也可以將大隻佬傳神的活現眼前。」廖子妤對許倬爾的結晶藝術倍感興趣，還不時問許如何凝結構成婚紗、電單車、牛仔褸等結晶品，感覺這展區作品很浪漫，再次勾起《天若有情》的畫面。

華仔在整個旅程中，不時與藝術家們現身不同展區，跟大家講解、分享今次的作品和喜悅，希望這個展覽可以給大家留下一個美好回憶。

（即時娛樂）