杜德偉機場巧遇蕭敬騰 初次感受「雨神」來襲威力 (14:40)

Alex笑說：「老蕭『雨神』稱號，並非浪得虚名，跟他本人一樣很有影響力。」（大會提供/資料圖片）

杜德偉（Alex）前晚在大理完成演出後，馬不停蹄趕車、趕飛機飛往台中，擔任昨晚在當地一個棒球場的表演嘉賓，沒想到甫抵台中機場，便遇上被網民公認為「雨神」的蕭敬騰，結果趕往場地後；因下著滂沱大雨，大會將昨晚演出取消，連Alex不禁笑說：「老蕭『雨神』稱號，並非浪得虚名，跟他本人一樣很有影響力。」

雖然由大理到台中的行程中，Alex只在機上睡了兩小時，但懷著期待跟歌迷見面心情，故沒半點倦意，怎料在準備開騷前3小時，收到大會通知；因天雨關係取消球賽演出，頓時令他心情失落。

他無奈說：「我超過10年沒到台灣演出，心裏一直想著喝地道珍珠奶茶、吃胡椒餅，還跟大家準備連串精彩歌曲等。自己第一次獲邀為棒球場作表演嘉賓心情興奮，還想像AJ日後有機會學棒球時，穿上球衣會多帥氣模樣，我也挑選了寫上8號球衣；因為當年演出的劇集《第8號當舖》中的角色，給大家留下深刻印象。沒想到一切準備就緒，以愉快心情迎接今次演出，豈料雨神來襲！」

正當Alex以為只好面對現實時，事情卻又突然出現戲劇性轉變，原本今早飛回內地出席另一個演出的他，晚上被通知內地也因天雨關係，演出被迫延期。

湊巧今次台中球賽連續兩晚舉行，大會得知Alex最新檔期後，便馬上作出調動，安排他擔任今晚表演嘉賓，Alex對於這連串的變動也笑說：「相信只要今天沒跟老蕭遇上，應該可以順利演出和久違了的台灣歌迷見面。」

（即時娛樂）