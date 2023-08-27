港姐2023︱16候選佳麗今晚競逐總值300萬紅寶后冠 (16:07)

《2023香港小姐競選決賽》今晚8時舉行，16位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐及友誼小姐榮銜。決賽融入人工智能（AI）元素，除了陳豪、陳展鵬、陳山聰、蕭正楠，還加入首位以50年來歷屆港姐冠軍生成的AI陳婉嫣（Evelyn）一同擔任大會司儀。決賽問答環節同樣透過AI技術，將佳麗個人背景資料及基因資料輸入AI，生成度身訂做的個人化問題。

麥美恩及鄭詩君（C君）將擔任泳裝問答環節嘉賓；其他演出嘉賓包括協助佳麗與AI作多樣互動的曾比特、吳業坤與涂毓麟；《聲夢傳奇》及《聲夢傳奇2》畢業生；《中年好聲音》歌手及《中年好聲音2》參賽者亦將首度合作演出。16位佳麗將穿上由著名設計師Viola Chan設計的晚裝華麗登場，再換上泳裝出場及接受大會司儀發問。最後眾佳麗會穿上高貴優雅旗袍，角逐后冠，全新設計紅寶后冠總值港幣300萬。

香港公益金董事及名譽副會長夏大衛博士擔任主席評判，其他評判團成員有「甄愛慈善基金」創辦人暨2000年多倫多華裔小姐冠軍汪詩詩、香港理工大學基金永遠榮譽主席鄺美雲太平紳士、陳振彬博士大紫荊勳賢，GBS，太平紳士及香港電影發展局主席王英偉博士大紫荊勳賢，GBS，JP。最上鏡小姐評判則包括著名模特兒暨禮儀及形象導師陳嘉容、2012國際中華小姐冠軍張曦雯、藝術家馬興文及著名導演葉念琛。

今晚除翡翠台現場直播外，內地淘寶首次全網直播，節目亦直播及轉播至新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭、歐洲、英國、美國及加拿大；觀眾亦可透過TVB Anywhere及TVBAnywhere+流動應用程式、TVB Anywhere North America手機應用程式收看。

（即時娛樂）