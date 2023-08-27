貝遊歐洲｜蔡貝思一件頭上陣 體驗「冰火兩重天」 偶遇智利粉絲勁感動 (17:23)

蔡思貝在巴斯參觀羅馬浴場，喜獲男士送上詩歌，逗得思貝好開心。（大會提供）

少女心爆發的思貝在一間餐廳大歎獨角獸奶昔，更食到成嘴都是泡，十分可愛。（大會提供）

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊英倫》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出全新節目《貝遊歐洲》，並於8月28日起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映。蔡思貝今次帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！

周一（28日）播出的第一集，思貝帶大家玩轉位於英格蘭南部的布萊頓，感受陽光與海灘。是集最大睇頭是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的思貝，大騷健美身材。由於當時天氣只得15度，蔡思貝冲凍水涼時凍到彈彈下，畫面搞笑。

冲完凍水涼後，蔡思貝即走入桑拿房歎世界，邊焗桑拿邊欣賞無敵海景，「Chill」級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己家庭同事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」蔡思貝於Brighton Palace Pier遊玩時發生小插曲，她玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，蔡思貝見狀即為小男孩執帽，小男孩送抱感謝思貝，畫面有愛。

周二（29日）播出的第二集，思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩。位於英格蘭西南部的布里斯托，到處都是獨角獸裝飾，少女心爆發的思貝在一間餐廳大歎獨角獸奶昔，更食到成嘴都是泡，十分可愛。之後思貝去到聖尼古拉斯市集行街，並挑戰重口味喝超濃縮蒜頭檸檬汁，她笑言：「幻想唔到個口會臭幾多日。」

她行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是蔡思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，她知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗10年係冇白費嘅！」

（即時娛樂）