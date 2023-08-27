張敬軒學港版《FLOWER》舞步 自嘲跳不出薛家燕精髓 (18:23)

張敬軒（軒仔）、林家謙、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、林奕匡及雲浩影等，昨晚（26日）演出《新城台慶Music Fantasia音樂會2023》。昨天是李幸倪的36歲生日，林家謙演出時已向她送上祝福，搞笑表示「生日快樂，真的要講句恭喜妳呀」。李幸倪隨後出場與他及馮允謙合唱，獲電台送上鮮花及生日卡。李幸倪說︰「我想將自己第一個生日願望送大家，祝每個人身體健康﹗生活愉快﹗心想事成﹗願望成真﹗昨晚倒數迎接生日時，林家謙、馮允謙、林奕匡3位男士一同對我說『生日快樂』，感覺很特別。」

壓軸出場的軒仔回想入行20多年來所得到的200多個獎項，大部分都是新城頒發給他的，因此用「情比金堅」形容他與新城的關係。軒仔兩度邀請台下的新城高層兼著名作詞人周禮茂舉行作品展演唱會，笑言曾唱過對方不少作品，因此要主動「搲撈」。他又提早為歌曲《隱形遊樂場》拉票，坦言很想在年底的音樂頒獎禮上得獎。「鎮台之寶」薛家燕於音樂會尾聲華麗登場，與一眾電台高層主持切蛋糕儀式。她更即場教軒仔跳其港版《FLOWER》十字步式開花舞，掀起全場氣氛。

軒仔騷後表示未敢挑戰周禮茂填詞、張學友主唱的《李香蘭》，只可選唱《沒結果》。林家謙聞言說︰「軒仔也不敢，我豈敢﹗」談到跟隨薛家燕跳開花舞，軒仔笑言︰「家燕姐的舞步比Blackpink困難﹗我偶然會陪媽媽去廣場看大班人跳舞，但也學不到家燕姐的精髓。她的手勢似工人姐姐抹窗，又似扭開保險箱﹗我們可以組一隊3人組合，家燕姐彈結他，我打鼓，家謙變咪Stand﹗」

李幸倪不介意在工作中過生日︰「獲得3位暖男的祝福，感覺甜蜜，很有愛﹗」她表示今天會與歌迷開派對慶祝，稍後還會和家人旅行。李幸倪自言今年大豐收，收到很多歌迷及網民的祝福。她透露另一個生日願望是明年舉行最少5場紅館演唱會，公司已開始部署。林家謙自嘲家中很亂，因此是「亂男」，而非李幸倪口中的暖男。談到他在台上以另類唱腔演繹歌曲《一人之境》，林家謙說︰「我刻意模仿AI尹光的唱法，向他致敬。」

（即時娛樂）