黃翠如升呢擔任旅遊節目監製 首次原隻昆蟲塞入口 (18:00)

黃翠如說：「我打冷震呀！我覺得佢好似喺我條脷上面行緊咁呀，我終於第一次原隻昆蟲塞入口！」（大會提供）

J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》明晚（28日）起、逢周一至五晚10點半J2播出。節目由經驗豐富的黃翠如、伙拍4名「旅遊新丁」，包括3名J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden），前往被指風險指數極高的4個國家，深度旅遊及拍攝，分別有「毒梟之國」、「謀殺之國」、「動盪之國」及「戰爭之國」之稱的哥倫比亞、厄瓜多爾、黎巴嫩及科索沃；《膽粗粗》更是黃翠如首個升呢擔任監製的旅遊節目！

首周「膽粗粗大使」黃翠如聯同行仔，前往哥倫比亞探索當地特色美景及風土人情，翠如更會出盡板斧，訪問各行各業哥倫比亞人，及移民當地超過50年的地膽，透過不同故事，加深觀眾對哥倫比亞的認識。曾經被評為世界上最危險國家之一，充斥暴力、罪案、販毒及恐怖主義的哥倫比亞，雖然罪惡痕跡到處皆是，但仍蓋不過漂亮風景和建設、及當地人民熱情帶來的美好。

在哥倫比亞，不同階層的人，均散發著對生命的熱愛及對前景的期盼，翠如坦言看到他們努力地生活，自己也從而獲得啟發，並對哥倫比亞有不一樣的看法：「佢哋真係好開心嘅民族，只要有眼神接觸，佢哋係一定係同你笑。呢班抱住美好願望嘅人，好努力改善自己嘅生活。」

談到伙四名新丁旅行，翠如笑言很有親切感，因為他們很像當年初出茅廬的自己：「我望住佢哋某啲位，會成日諗起我以前，對好多嘢好好奇，然後會問啲好傻嘅問題，我覺得佢哋要珍惜多啲𠵱家無知階段，咁樣先會想睇多啲呢個世界。」

首周頭兩集，翠如與行仔勇闖哥倫比亞「首都地區」波哥大最危險城區，裏面除了住齊四大幫派，更經常發生駁火及槍擊事件，導遊帶領攝製隊遊走期間，亦多次叮囑一行人等要小心。

除了深入危險區域了解當地人、尤其是貧民的生活及難處，翠如與行仔介紹不少哥倫比亞極具旅遊價值的地方及景點，包括波哥大市內、日用品、零食，甚至餐廳一應俱全的最大農產品市場，及波哥大市內最貴餐廳。

該餐廳除入選全球50大最好餐廳外，主廚更是全球No.1女廚師。餐廳招積之處，是除了連座位都一早為顧客嚴格編排好，還有Room Director親自導航12個特別時刻。更讓人意外的是，雖然餐廳中所有美食精緻，但原來當中竟包含大頭蟻及大屁股蟻；為了貫徹「膽粗粗」精神，翠如硬著頭皮品嘗「Fine Dining蟲蟲」，吃完眼泛淚光謂：「我打冷震呀！我覺得佢好似喺我條脷上面行緊咁呀，我終於第一次原隻昆蟲塞入口！」

（即時娛樂）