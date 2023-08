曾參加2021年港姐面試、被網民封為「東涌羅浩楷」的24歲利愛安(Kirsten),今日突然在社交平台上載大肚相,宣布即將成為媽媽。她公開的超聲波照,胎兒已經12周大。利愛安說︰「Excited to meet you my baby﹗(很高興見到你,我的寶寶。)」她又表示︰「mama kakay loves you soo much﹗」

利愛安早在今年6月已在社交平台放閃,上載與哥哥及疑是其男朋友同遊菲律賓的照片,更稱呼對方為「Honey」;生日時又與哥哥、母親、Honey等一同慶祝。

利愛安2021年參加港姐面試,雖然首輪面試已出局,但成為熱門話題,及後更簽約無綫成為藝人,曾拍攝《愛‧回家之開心速遞》,飾演外傭姐姐,亦有客串劇集《寵愛Pet Pet》。

