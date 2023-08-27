港姐紅地氈｜梁超怡被傳是「C小姐」後首露面 拒做訪問 (19:58)

蔡卓妍（阿Sa）與「百億麻將館太子爺」石恆聰早前爆「分」訊，結束6年情，雙方屬和平分開，不涉第三者，但有傳石恆聰跟圈中一名C小姐過從甚密，C小姐身分惹各方揣測，有傳C小姐是2022年港姐季軍﹑26歲的梁超怡。

今晚（27日）梁超怡聯同應屆港姐冠軍林鈺洧﹑亞軍許子萱及友誼小姐邢慧敏，亮相2023香港小姐競選紅地氈，不過工作人員以趕時間為由，4位應屆港姐均沒有受訪，但就接受了官方電視台訪問，梁超怡表示卸任心情百感交集，稍後會向不同方面發展，林鈺洧則表示心情矛盾，既感不捨但同時又期待快卸任。

（即時娛樂）