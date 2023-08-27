陳展鵬自認港姐超級粉絲 陳豪趁機向老婆示愛 (21:00)

陳山聰說他們符合做港姐司儀4大條件，包括靚仔高大有型有品味、有觀眾緣、是愛妻號及是港姐超級粉絲。（TVB網上視頻片段截圖）

《2023香港小姐競選決賽》今晚舉行，大會破天荒安排陳豪、陳展鵬、陳山聰、蕭正楠4位當家小生，再加上首位以50年來歷屆港姐冠軍生成的AI陳婉嫣（Evelyn）一同擔任大會司儀。節目開始時，AI陳婉嫣先出場介紹，自言幾乎擁有完美比例。16位佳麗緊接穿上著名設計師Viola Chan設計的晚裝出場。陳豪、陳展鵬、陳山聰、蕭正楠隨後現身。陳山聰談到公司找他們4個做大會司儀的原因時，陳豪、蕭正楠趁機為他們主演的劇集《破毒強人》宣傳。

陳山聰說曾志偉問AI後決定找他們4人做司儀，是因為他們符合4大條件，包括靚仔高大有型有品味、有觀眾緣、是愛妻號及是港姐超級粉絲。陳山聰說他與陳豪、陳展鵬都是視帝，3人隨即望住未得過視帝獎項的蕭正楠。蕭正楠尷尬說︰「其實我都是視帝，只要我很努力及很長命，相信有日定能成為視帝。所以，你們3個今年不要拎視帝獎﹗」陳展鵬笑言︰「公司不給你的話，我給你﹗」

蕭正楠、陳山聰說他們每年也會收看港姐競選直播，太太是前港姐單文柔的陳展鵬笑言︰「坐定定很巴閉麼？只是看熒幕﹗我不用看熒幕，我天天在家也望住香港小姐，已看了5年﹗」太太是前港姐冠軍陳茵媺的陳豪揚言︰「我更犀利，我已睇足10年，而且愈來愈好睇，愈來愈鍾意睇﹗」

談到最後一個條件「愛妻號」，陳山聰說︰「我夫妻關係非常好，打風打唔甩。如果關係不好，今晚的佳麗那麼靚女，個心動一動... 所以，老婆你放心，我今晚不會走近佳麗。」蕭正楠亦向太太黃翠如保證不會跟其他女子有身體接觸。陳展鵬強調他不會眼望望，跟對方有多餘的交流。陳豪亦向陳茵媺派定心丸︰「我無論如何也不會請她們飲咖啡﹗」4人最後異口同聲說︰「最重要是不會『抄牌』﹗」

（即時娛樂）