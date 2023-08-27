新《梁祝》｜梁兆明哀怨演繹感動全場 陳寶珠讚梁非同演得好 (19:55)

「創意班主」彭美施（施姐）今年重點粵劇作品新《梁祝》，一連3場演出昨晚在西九戲曲中心大劇院圓滿結束，文武生梁兆明與花旦梁非同演繹梁山伯與祝英台，既相愛卻無奈相分的凄美愛情故事，服飾及舞台佈景，還有最後一幕重本投資特技CG效果，讓觀眾讚嘆。尾場3度謝幕戲迷仍不捨，施姐台上表示今次很有滿足感，未有失落感。新《梁祝》將於明年1月13及14日在戲曲中心重演，施姐表示這日子有雙重意義，以一生一世（13.14）比喻梁祝至死不渝的愛情，另一含意是戲迷對演員及粵劇一生一世不離不棄的支持。

施姐表示製作新《梁祝》開會不下於10次，因過往傳統的梁山伯與祝英台故事帶點曖昧「基」情，今次新《梁祝》的劇本推翻性別疑惑，祝英台在讀書時已被梁山伯知悉本是女兒身，轉換一個新身分去演繹梁祝，整個劇本梳理得好合理，觀眾亦接受。她讚梁兆明演繹梁山伯在「山伯歸天」一幕，聲淚俱下唱斷腸，觀眾也被感動落淚。她透露梁兆明主動提出要求有新突破，經開會商議後，過去有前輩陳笑風的《山伯臨終》、林家聲之《山伯殉情》，現在新《 梁祝》就有全新編撰梁兆明版的《山伯歸天》，他的哀怨演繹感動全場。梁非同在「英台哭墳」披上鳯冠被「迫嫁」，雷劈花轎哭墳自盡，亦把祝英台的哀傷盡情在身段與功架上表露無遺，觀眾數度拍掌。化蝶一幕動用特技CG效果，觀眾看得嘩聲四起。施姐特別多謝音樂領導彭錦信及擊樂領導高潤權，在現場合奏《蝶影翩翩》。

藝術總監吳美英（美英姐）謝幕時表示 : 「今晚我好感動，睇咗3晚，頭兩晚我沒有滴眼淚，但今晚我滴了兩滴眼淚，睇到兆明『山伯歸天』那一場實在令我很感動就流了一滴淚，剩下一滴是非同的『哭墳』，感動得再滴多一滴眼淚。」她問台下觀眾：「唔知你哋有冇滴過眼淚 ?」 觀眾起哄說有。

梁兆明表示新《梁祝》是他從藝以來再一次演技的考試，亦是一部重要的演出作品，因大家非常熟悉這齣戲，之前有很多不同版本，今次新《梁祝》演出如何要觀眾來評價。戲迷回應兆明拍掌叫好。兆明感謝美英姐接過劇本後，無時無刻貼身跟進他們的排練，施姐亦不斷加入很多新構思和意念。

兆明很滿意今次演出，尤其演繹新曲《山伯歸天》，不少戲迷一同落淚。對於有觀眾疑問為何聽不到耳熟能詳《山伯臨終》？兆明說：「我知道有觀眾有此疑問，其實梁祝故事，粵劇有好多個版本，有我師公（林家聲）的《山伯殉情》，陳笑風老師的《山伯臨終》，我覺得既然今次是新《梁祝》，我提出要求唱一首新曲《山伯歸天》，雖然有觀眾會覺得勝不過前人，不過亦有很多戲迷反映，覺得《山伯歸天》這首新歌能夠帶動觀眾進入角色故事，我給自己合格。」 他又讚梁非同好盡力交足功課，給予好高分數。

梁非同向團隊致謝，及感謝美英姐教導，因劇本加入很多新元素，她覺得最難演是祝英台聽到山伯死訊拉開紅簾那一刻，如何投入哀慟情緒係好挑戰。她亦好多謝明哥（梁兆明）給她好大信心，互相信任。

昨晚來了一位特別觀眾，是「戲迷公主」陳寶珠，她與家姐蘭姐低調出現於觀眾席專心睇戲，中場休息時間入後台探班，為梁兆明及梁非同等打氣，看完全場才離開。 她讚梁非同：「非同演得好好！」雖然非同未能即場親自向寶珠姐首謝，不過能得到前輩寶珠姐一句支持說話，對她來說就是強心針。

（即時娛樂）