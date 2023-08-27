SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK
Living Smart Award
SUBSCRIBE
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
陳霈錤失落三甲冇失望 郭珮文自評輸在不夠笑容 (23:45)
港姐決賽｜邵初行紅地氈疑爆胎 返後台檢查證虛驚一場 (23:17)
港姐決賽｜莊子璇大熱奪冠 王怡然王敏慈膺亞季軍 (22:48)
麥美恩親揭心口現紅印原因 自嘲「皮薄」：嚇親大家唔好意思 (22:30)
港姐決賽｜黃泳嘉吹奏牧童笛走音 鄧凱文讚陳山聰火辣 (22:28)
港姐決賽｜《聲夢傳奇》《中年好聲音》歌手同台獻Sing (22:19)
港姐決賽｜五強佳麗誕生 王怡然奪「最上鏡小姐」 (22:18)
港姐決賽｜孖C君任客席司儀 麥美恩心口驚現大片紅印 (21:45)
港姐決賽｜60歲鄺美雲巨型綠寶石鑽飾勁搶鏡 (21:30)
港姐決賽｜10強佳麗誕生 莊子璇郭珮文入圍 「友誼小姐」姜依宁出局 (21:28)
陳展鵬自認港姐超級粉絲 陳豪趁機向老婆示愛 (21:00)
港姐決賽｜「人夫司儀」經驗少 陳豪陳展鵬讀錯歷屆港姐名字 (20:52)
港姐紅地氈｜馮盈盈否認開班教投資 呼籲大家小心勿受騙 (20:09)
港姐紅地氈｜陳豪自覺幸福 激讚冠軍老婆陳茵媺：一日比一日靚 (20:00)
港姐紅地氈｜梁超怡被傳是「C小姐」後首露面 拒做訪問 (19:58)
港姐紅地氈｜黃嘉雯認與富二代大隻男了解中 讚孝順心地好 (19:57)
新《梁祝》｜梁兆明哀怨演繹感動全場 陳寶珠讚梁非同演得好 (19:55)
陳樂榣9月剖腹產女 讚BB腳頭好旺父母 葉泓聲開聲想追仔 (19:53)
「東涌羅浩楷」利愛安公開大肚相 宣布懷孕將做媽媽 (19:18)
被爸爸洪金寶催生女 洪天明：兩個夠晒數 (18:47)
張敬軒學港版《FLOWER》舞步 自嘲跳不出薛家燕精髓 (18:23)
黃翠如升呢擔任旅遊節目監製 首次原隻昆蟲塞入口 (18:00)
馮允謙加拿大返港後肥幾個碼 工作忙爆暫未有婚期 (17:49)
貝遊歐洲｜蔡貝思一件頭上陣 體驗「冰火兩重天」 偶遇智利粉絲勁感動 (17:23)
森美為愛女想再做音樂劇︰她喜歡有音樂才華嘅男人 (17:11)
MIRROR缺席年尾頒獎禮 商台當奴指仍有變數 不影響得獎機會 (16:52)
張致恒派傳單搵奶粉錢 Coffee鼓勵：做好榜樣畀小朋友睇 (16:28)
相隔11年再跟謝天華合作 封隧道拍重頭戲 黃宗澤汗流浹背：最辛苦係我 (16:23)
港姐2023︱16候選佳麗今晚競逐總值300萬紅寶后冠 (16:07)
梁朝偉自身經歷鼓勵年輕人 不停進修：認真對待每個工作 (15:34)
呂爵安個唱｜吳君如Aerobic打扮現身兼送吻 Edan：控制不了的姑媽 (15:14)
杜德偉機場巧遇蕭敬騰 初次感受「雨神」來襲威力 (14:40)
白雪仙驚喜現身劉德華藝術展 讚華仔有德行 不停開創自己 (14:21)
未婚夫「的士邦」睇足全場 AGA終踏紅館舞台哽咽落淚 (13:57)
AGA首個紅館演唱會 陳奕迅驚喜現身任嘉賓 (13:47)
劉德華忙辦藝術展覽 仍抽空為容祖兒個唱打氣 (13:24)
港姐決賽｜莊子璇大熱奪冠 王怡然王敏慈膺亞季軍 (22:48)
文章日期：2023年08月27日
Share
2023香港小姐冠軍由莊子璇（中）奪得，亞軍是王怡然（右），季軍是王敏慈（左）。（TVB網上視頻截圖 / 明報製圖）
prev
next
《2023香港小姐競選》16位佳麗經過兩個多小時的決賽不同環節，冠軍由莊子璇奪得，亞軍及季軍分別為王怡然及王敏慈。
（即時娛樂）
相關字詞﹕
2023香港小姐競選
莊子璇
王怡然
王敏慈
Share
MORE
陳霈錤失落三甲冇失望 郭珮文自評輸在不夠笑容 (23:45)
港姐決賽｜邵初行紅地氈疑爆胎 返後台檢查證虛驚一場 (23:17)
麥美恩親揭心口現紅印原因 自嘲「皮薄」：嚇親大家唔好意思 (22:30)
港姐決賽｜黃泳嘉吹奏牧童笛走音 鄧凱文讚陳山聰火辣 (22:28)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK