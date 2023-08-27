港姐決賽｜莊子璇大熱奪冠 王怡然王敏慈膺亞季軍 (22:48)

2023香港小姐冠軍由莊子璇（中）奪得，亞軍是王怡然（右），季軍是王敏慈（左）。（TVB網上視頻截圖 / 明報製圖）

《2023香港小姐競選》16位佳麗經過兩個多小時的決賽不同環節，冠軍由莊子璇奪得，亞軍及季軍分別為王怡然及王敏慈。

（即時娛樂）