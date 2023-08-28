首當港姐司儀被批災難級表現 蕭正楠稱準備時間不足 陳山聰靠打天才波 (00:23)

陳山聰、陳豪、陳展鵬及蕭正楠首次擔任港姐司儀表現甩轆頻頻「食螺絲」，被網民批評表現屬災難級別。4人騷後受訪，陳山聰自言他們是司儀界新人，「食螺絲」也正常。蕭正楠說︰「我們是人，不是AI﹗我們出場時真的空白一片，幸好之前曾對過Rundown，相信大家也會接受，認為我們表現合格，但可以再進步。」陳展鵬自言在心態上滿分，實際表現有幾多分要翻看片段才知道。陳豪表示︰「我今晚有重拾做新人的感覺。」

談到被網民批評表現屬災難級，陳山聰笑言︰「這樣說也正常，我們收到通告時也覺得是災難級﹗」蕭正楠透露他們一星期前才接到要做港姐司儀的通告，4人今晚才首次站在台上對稿。陳豪說︰「找我們4個做司儀是個新嘗試。如沒看過我們的劇集，今晚看我們做司儀會很抗拒；但如看過我們做劇集男主角，今天再看我們做司儀就可能會覺得OK。相信外界會充滿不同的批評﹗如再有機會，相信會做得更加好。今次作為新人，我覺得在處理上很困難。我們臨場已拋開所有包袱，覺得自己表現已經不錯。」

陳山聰補充︰「我們今次是打天才波，沒辦法，每個崗位都是有專業的。我們作為新人，今次應該要接受批評。我們真的是演員啊，多年來都是看鄭裕玲、曾志偉、陳百祥做港姐司儀。我們綵排時已被麥美恩取笑﹗今晚也算是我們演藝生涯中的一個記錄。」陳豪說︰「我們4個未曾一起拍劇，今次一起做港姐司儀，有這個表現相信已有交代。」蕭正楠笑言經過這天後，他們有一種經歷生死的感覺。

（即時娛樂）