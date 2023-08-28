MC恨攞我最喜愛男歌手 曾計劃35歲前退休 拍拖或不公開 (14:39)

MC張天賦將於今年中秋節在澳門舉行2場演唱會，有傳MIRROR將缺席年底樂壇頒獎禮，似乎時勢也讓MC加速達成橫掃樂壇獎項，MC稱不清楚MIRROR會否缺席所有樂壇頒獎禮，自己仍抱住做音樂不是為獲獎心態，他說：「攞到獎當然開心，我的目標一直是繼新人獎之後，就是『最受歡迎男歌手』獎，至於會否更大機會奪得『最喜愛男歌手』獎？我好喜歡自己，希望大家都喜愛我啦！」

他透露明年已計劃推出合唱歌，對於獲公司重點投放資源，他說：「我覺得公司有眼光先會投資，相信可以幫公司回到本的。」

他直言曾計劃過35歲前退休，但想繼續唱歌，故改為希望35歲前能財富自由，不需要為錢而擔心感壓力，他說：「現在努力中，如一路順利應該可以，入行時覺得每月掙到5萬已經夠，但這方面會隨每個階段改變，暫時目標是可以令媽媽不用工作，養得起媽媽之餘，和媽媽各買層樓自住。」

問是否要等到實現財富自由，才有戀愛自由？MC嘆氣說：「這方面已經不懂答，未入行前覺得藝人都是人，應該得到這方面自由，奈何當了藝人後，發覺會隨時被無限放大，不知為何一件沒有對與錯的事，被歸納成有對與錯，為了逃避輿論壓力，唯有在這方面盡量避免。」

他強調不是寧願不拍拖費事煩，而是拍拖或不公開，他說：「除了擔心粉絲喜不喜歡，也不能只考慮自己，亦要考慮另一半，對方一樣會受到壓力被批評，不是這麼簡單，我都渴望拍拖，如遇到好心儀便拍拖，但怎樣處理又是另一考慮。」

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（即時娛樂）