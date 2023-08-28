Edan回應MIRROR缺席頒獎禮 否認拆伙：仲要做團歌團綜 (17:03)

Edan承認MIRROR的確準備演唱會，公司留了檔期排練，但頒獎禮是盛事，他們也想出席，公司會努力安排。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）一連3場亞博騷，昨晚（27日）舉行尾場，Edan騷後受訪時表示，最後一場雖感不捨，但第一次開到3場演唱會已剛剛好，因為聲音狀態﹑體能和精神都很累，多做幾場未必保持到那份興奮。Edan表示想有Part 2，但未收到通知，演出可以好好練習，今次在準備過程中各方面都有進步，他自評演出值80分。

談到第2場棟篤笑環節刪減私追內容，他說：「純粹想個騷節奏好啲，睇得開心、爽啲，先狠心刪走一部分。」問到是否因惡搞隊友盧瀚霆和柳應廷，惹他們粉絲不滿？他則拒談：「唔講喇，想輕鬆﹑笑下﹑玩下，無需太認真。（驚觸怒他們粉絲？）做之前考量過，唔可以去到咁盡，問過唔同人，亦跟隊友講過，佢哋知道亦唔介意，我哋係好朋友，平時圍內都會講笑，無需太認真。」

有傳MIRROR將缺席年尾頒獎禮，成員陳瑞輝（Frankie)日前出席活動時，承認收到公司通知，因要準備明年1月MIRROR演唱會。Edan承認MIRROR的確準備演唱會，公司留了檔期排練，但頒獎禮是盛事，他們也想出席，公司會努力安排，Edan說：「唔係肯定唔去。」

Edan也有solo歌，會否想以個人身分出席頒獎禮？他說：「去係想參與盛事，唔係因為有冇獎，咁多歌手聚首一堂，有表演睇又好玩。（獲獎不重要？）對我暫時唔係太重要，先喺歌手方面繼續努力。」

有傳MIRROR拆伙？Edan斬釘截鐵否認，他說：「我冇聽過，肯定講唔會，未來團隊仲要做團歌、團綜，11月成軍5周年都有活動，拆伙可能幾十年後。」

相關新聞：被批未夠歌就開騷兼恥笑隊友 呂爵安三句金句反擊Haters

相關新聞：呂爵安個唱尾場｜攬實Edan情深互望 「正印」阮小儀讚叻仔威水

（即時娛樂）