呂爵安尾場騷自揭爆胎 邱鋒澤陳零九做嘉賓 自評演出80分 (17:14)

Edan昨晚尾場不留力，他自揭出場前條褲爆胎，服裝師即用針線縫合。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）在亞博一連3場首個個人演唱會，昨晚（27日）圓滿結束，梁詠琪﹑隊友邱士縉（Stanley）、DJ當奴和阮小儀、魏浚笙、古巨基、林奕匡和太太李靄璣、徐浩昌（肥腸）等捧場。

Edan穿上熊仔衫唱《小諧星》時，唱到大汗淋漓，在工作人員幫助下除去熊仔衫，全場興奮尖叫，Edan笑言：「係咪香港人特別癖好，咁鍾意睇除衫，想睇我除衫可以睇《I SWIM》和之後（港版）《社內相親》。」

Edan表示昨晚尾場不留力，之前兩晚有些位會用安全方法唱歌免走音，但尾場則豁出去，他說：「對上一次唱這首歌，走音都在這裏，面對恐懼本身就要戰勝它，照唱，走音就音，下次不要走音囉。」

然後唱出兩首慢歌後，他已依依不捨，指自己心情很矛盾，說：「每日起身都想講粗口，偶像是不講粗口，但每天重複付出energy，好攰，幾傷精神，但上到台又有少少不捨得，之前話3場就夠，但人是犯賤，失去才不捨得，不講了繼續唱歌。」

Edan穿上紅色裝束勁歌熱舞，唱出羅志祥歌曲後，自爆出場前條褲爆胎，服裝師即用針線縫合，他都擔心不夠實淨，幸好沒事，要不然就尷尬。台下觀眾又大嗌除衫，他說：「不知幾時開始賣肉，好的偶像是有求必應，今（昨）晚除衫加除褲。」Edan在白布圍住下，在台上換衫，觀眾又尖叫。

昨晚嘉賓分別是邱鋒澤和陳零九，他們專程由台灣來港，令Edan相當感動。當邱鋒澤登場，2人互笠高帽指是彼此粉絲，邱鋒澤大讚Edan個唱好好看，他們從Ig開始認識到來他演唱會，感到緣分奇妙，獨唱《浮木》後，Edan彈鋼琴並合唱《一表人才》。

安歌時，第二位嘉賓陳零九現身，Edan指陳零九很有義氣，在台灣表演完即坐機來港，所以沒綵排，2人合唱《我們都是別人口中的壞人》。Edan開心跟兩位偶像合唱，表示沒理由不把握3人同台合唱機會，然後邱鋒澤再上台，3人合唱《天黑請閉眼》，氣氛高漲。

Edan感謝家人和粉絲支持，指父母和妹妹都有到場，爸爸更是第一次看他的演唱會：「多謝家人由細到大培育，好惜同好照顧我，唔計較付出，多謝好好嘅妹妹， 好感恩做你哋個仔同哥哥，呢5年好神奇，冇諗過開演唱會，自己好幸運，呢5年冇你哋支持，我冇可能行到呢一步，多謝大家接受我缺憾和瑕疵，讓我慢慢進步。」

Edan又分享兩件事，指去年有表演機會，演出45分鐘且有錢收，他和花姐（黃慧君）講不做，因他未準備好及對表演和唱歌有莫名其妙壓力，每次出場都非常緊張，開不到聲和黑面等，但今次不緊張，3場很輕鬆和享受，因得魯庭暉和張繼聰提點，叫他不用想太多，每次演出享受舞台便可。

另外做人最重要知足：「做明星唔係大家所想咁風光，每天都咁開心，人好貪心，得到後過一排就冇咗感覺，想要更多。追求係無終點，但其實唔需要追求太多，每日知足就得，就算呢刻冇嘢撈，我經歷呢幾年已經足夠，感恩擁有過，做人唔使永遠攞第一，知足常樂。」

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（即時娛樂）