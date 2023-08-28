Ivy So峇里拍水著照留倩影 回應團綜穿泳裝疑泄春光一事 (17:21)

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和王家晴（Candy），今天（28日）到商場出席《劇場版美少女戰士Cosmos》活動，吸引不少粉絲到場支持。2人表示小時候看過該卡通，但就沒有模仿，Ivy So因喜歡靚仔，最愛角色是禮服蒙面俠，很符合她擇偶條件，高大靚仔，又可以英勇救她。

Ivy So日前與兩位中學同學全女班到峇里旅行充電。問她擔不擔心危險？她表示出發前都有擔心，但去到當地發覺當地人純樸熱情，加上她不愛逛街購物，故選擇峇里，而此行去了1星期，最難忘潛水時看到沉船，令她大開眼界。問她可有趁機拍泳衣照留倩影，Ivy So表示有，會否開心分享就看粉絲反應。

問她是否身穿三點式？她大賣關子：「大家猜，（性感尺度令粉絲嘩一聲？）不知道呢，我分享什麼，他們都嘩的。」有指她在團綜《全日制COLLAR學院》中的泳裝造型疑似泄春光而惹網民討論？Ivy So自言也看過，應是泳褲剪裁問題，既然能播出街又沒有不雅情况，故問題不大，不過下次會叫公司再小心些，或穿保守些，又或者學成員許軼（Day）問經理人戴穎「借褲」。

Candy羨慕Ivy So去峇里旅行，有機會都想去，談到成員邱彥筒（Marf）主演的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》今晚首播，Ivy So和Candy都超期待，因公司已很久沒這類暗黑題材劇集，一定捧場。她們各自有份參與的劇集也已完成拍攝，問到想不想快點出街？Candy認為：「快有快好，慢有慢好，慢工出細貨，最重要出來好看。」

（即時娛樂）