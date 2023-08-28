杜德偉排除萬難再赴台表演 獻唱《脫掉》掀全場高潮 (17:40)

杜德偉唱出當年紅遍台灣，夜場必播的經典舞曲《脫掉》，全場觀眾一聽到前奏即high爆。（大會提供）

杜德偉（Alex）昨晚（27日）在闊別10年的台灣表演，今次難得在台中應邀為當地一場棒球賽事，擔任表演嘉賓，感到份外興奮和期待。身穿8號黃色球衣的Alex與一眾香港舞蹈員，浩浩蕩蕩現身球場，跟現場觀眾來個回憶殺，演唱多首經典作品，現場氣氛熱烈。

Alex原本早一晚登場表演，最後天雨關係取消，幸好他騰出檔期，在棒球賽事第2晚登場，這次亦是Alex相隔逾10年，再回台灣表演，心情激動。

Alex這晚亦是首次獲邀為棒球賽事擔任嘉賓，他專程穿上他自己特製的8號黃色球衣上台，皆因20年前他參演的台劇《第8號當舖》中的角色，給大家留下深刻印象，希望藉此勾起台灣觀眾回憶。

Alex排除萬難可以再次上台，心情緊張，即使舞台經驗豐富，出場前也不停熱身，又背歌詞和多次深呼吸。當Alex跟舞蹈員甫出場時，全場觀眾歡呼拍掌，更亮起手上打氣燈，隨即一片燈海，非常壯觀。

Alex這晚狀態大勇，傾盡全力勁歌熱舞，他連唱4首歌，全場大合唱《鍾愛一生》。去到最後，Alex應歌迷要求，唱出當年紅遍台灣，夜場必播的經典舞曲《脫掉》，全場觀眾一聽到前奏即high爆，將整晚演出推到高潮。完場後觀眾亦不斷大叫Encore，Alex被歌迷熱情打動，承諾會盡快安排來台舉行演唱會，與歌迷再會。

Alex快閃台灣兩日，他亦把握機會大快朵頤，享用他最喜愛的珍珠奶茶和胡椒餅。而一向重視家庭的Alex今次演出都有太太陪伴，不過兒子AJ開學在即沒有同行，Alex希望下次來台可以帶住愛兒，讓AJ見證自己踏上台北小巨蛋開騷。

（即時娛樂）