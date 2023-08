AGA尾場個唱 Gin Lee捧場 側田任嘉賓 Jam歌獻靚聲 (18:15)

江海迦(AGA)一連兩場紅館個唱,昨晚(27日)舉行尾場,除了未婚夫鄭子邦(的士邦)兩晚現身捧場外,多名圈中人包括蘇志威與女兒蘇君蕎、陳慧嫻、鄭融、周殷廷、李幸倪、王灝兒、馬天佑、陳健安及吳嘉禧等捧場。

AGA形容第2晚演出感覺比起首晚更夢幻,她全晚頻換不同造型,既孭結他又彈鋼琴,展露其音樂才華。之後再跟舞蹈員跳唱,非常落力。

輪到中段嘉賓出場,側田與AGA合唱《命硬》表現合拍。側田道出兩人交情淵源:「AGA未入行前我已認識她,you have come a long way baby, so amazing! I am proud of you。記得當年是在酒吧大家第一次見面,一齊Jam歌好好玩,一樣是好享受音樂。」

AGA回敬側田指他是很厲害的音樂製作人和歌手,識英雄重英雄,最重要是口味好夾,期盼將來有更多合作機會。自嘲為老派歌手的側田稱,對上一次開紅館騷已是2019年,希望可以留美好回憶給自己和樂迷,然後獨唱《情歌》。

尾聲時,AGA連唱多首快歌包括《小問題》、《3AM》,又與組合廿四味合唱,台下觀眾起身跳舞,推高全場氣氛。安歌環節前,今年剛入行10年的AGA,再次感性地向伯樂舒文道謝,對個唱所演繹的作品全是自己創作,覺得很感動,亦證明她堅持到底,終於可以達成夢想。最後,她唱出英文歌《Wonderful U》,演唱會才正式結束。

AGA透露完騷後最想食薯條,因為已食了幾個月健康餐單;同時感謝家人特別返港支持她外,亦多謝樂迷對延期兩次,今次第3次終開騷,對她不離不棄實在感動,她說:「今(昨)日好開心,終完成紅館騷,粉絲和朋友都說,已等了這個演唱會5年。今次籌備個騷有點難,因為部分音樂人同時兼做其他音樂會,要兩邊走夾期來幫我,很感激。未決定開Part 2,但先想做巡迴去其他地方演出。」

