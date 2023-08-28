AGA尾場個唱 Gin Lee捧場 側田任嘉賓 Jam歌獻靚聲 (18:15)

江海迦（AGA）一連兩場紅館個唱，昨晚（27日）舉行尾場，除了未婚夫鄭子邦（的士邦）兩晚現身捧場外，多名圈中人包括蘇志威與女兒蘇君蕎、陳慧嫻、鄭融、周殷廷、李幸倪、王灝兒、馬天佑、陳健安及吳嘉禧等捧場。

AGA形容第2晚演出感覺比起首晚更夢幻，她全晚頻換不同造型，既孭結他又彈鋼琴，展露其音樂才華。之後再跟舞蹈員跳唱，非常落力。

輪到中段嘉賓出場，側田與AGA合唱《命硬》表現合拍。側田道出兩人交情淵源：「AGA未入行前我已認識她，you have come a long way baby, so amazing！ I am proud of you。記得當年是在酒吧大家第一次見面，一齊Jam歌好好玩，一樣是好享受音樂。」

AGA回敬側田指他是很厲害的音樂製作人和歌手，識英雄重英雄，最重要是口味好夾，期盼將來有更多合作機會。自嘲為老派歌手的側田稱，對上一次開紅館騷已是2019年，希望可以留美好回憶給自己和樂迷，然後獨唱《情歌》。

尾聲時，AGA連唱多首快歌包括《小問題》、《3AM》，又與組合廿四味合唱，台下觀眾起身跳舞，推高全場氣氛。安歌環節前，今年剛入行10年的AGA，再次感性地向伯樂舒文道謝，對個唱所演繹的作品全是自己創作，覺得很感動，亦證明她堅持到底，終於可以達成夢想。最後，她唱出英文歌《Wonderful U》，演唱會才正式結束。

AGA透露完騷後最想食薯條，因為已食了幾個月健康餐單；同時感謝家人特別返港支持她外，亦多謝樂迷對延期兩次，今次第3次終開騷，對她不離不棄實在感動，她說：「今（昨）日好開心，終完成紅館騷，粉絲和朋友都說，已等了這個演唱會5年。今次籌備個騷有點難，因為部分音樂人同時兼做其他音樂會，要兩邊走夾期來幫我，很感激。未決定開Part 2，但先想做巡迴去其他地方演出。」

（即時娛樂）