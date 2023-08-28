演員旅行中｜孖任時完遊蘇格蘭友情升溫 丁海寅嘗威士忌 為訪港暖身 (19:10)

韓國男神丁海寅和任時完，早前乘著拍攝韓綜《演員旅行中》之便，展開了一場蘇格蘭威士忌之旅，為即將來港舉行粉絲見面會熱身！節目已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

丁海寅和任時完是韓國演藝圈著名的「88 Line」（1988年出生）好友，2人破天荒聯手主理旅行綜藝《演員旅行中》，結伴前往蘇格蘭，品嘗美酒佳餚；精通英語的任時完負責安排行程、與當地人溝通聯絡，丁海寅處理生活上大小事務，充分展現兩人互補友誼。

過去甚少主演綜藝的丁海寅，近日也在訪問談到接拍契機：「我和時完在同一個時代演戲，我很高興能夠和同齡朋友做喜歡的事情，也很感激能夠與他分享我的心事！時完是威士忌專家和愛好者，我們喝酒時，他總會給我們講解，看起來很開心！」

雖然丁海寅透露2人拍攝期間先後生病，不過仍無阻他們的友誼之旅：「當時我和時完身體狀况都不好，我感冒了，聲音也很沙啞，就連工作人員都感冒，我曾經擔心要如何呈現節目內容。」

丁海寅將於下月12日在港出席《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING "THE 10TH SEASON" in Hong Kong》粉絲見面會，屆時影迷可近距離與丁海寅見面，全場粉絲更可參與歡送環節，並會獲贈小禮物！

（即時娛樂）