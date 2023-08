演員旅行中｜孖任時完遊蘇格蘭友情升溫 丁海寅嘗威士忌 為訪港暖身 (19:10)

丁海寅將於下月12日在港出席《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會。(大會提供)

韓國男神丁海寅和任時完,早前乘著拍攝韓綜《演員旅行中》之便,展開了一場蘇格蘭威士忌之旅,為即將來港舉行粉絲見面會熱身!節目已登陸「黃Viu煲劇平台」,香港觀眾可以免費收看。

丁海寅和任時完是韓國演藝圈著名的「88 Line」(1988年出生)好友,2人破天荒聯手主理旅行綜藝《演員旅行中》,結伴前往蘇格蘭,品嘗美酒佳餚;精通英語的任時完負責安排行程、與當地人溝通聯絡,丁海寅處理生活上大小事務,充分展現兩人互補友誼。

過去甚少主演綜藝的丁海寅,近日也在訪問談到接拍契機:「我和時完在同一個時代演戲,我很高興能夠和同齡朋友做喜歡的事情,也很感激能夠與他分享我的心事!時完是威士忌專家和愛好者,我們喝酒時,他總會給我們講解,看起來很開心!」

雖然丁海寅透露2人拍攝期間先後生病,不過仍無阻他們的友誼之旅:「當時我和時完身體狀况都不好,我感冒了,聲音也很沙啞,就連工作人員都感冒,我曾經擔心要如何呈現節目內容。」

丁海寅將於下月12日在港出席《2023 JUNG HAE IN FAN MEETING "THE 10TH SEASON" in Hong Kong》粉絲見面會,屆時影迷可近距離與丁海寅見面,全場粉絲更可參與歡送環節,並會獲贈小禮物!

