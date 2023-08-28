去邊啊Do姐｜鄭裕玲笑林家謙色狼 最難忘坐戰機飛阿爾卑斯山頂峰 (19:25)

鄭裕玲（Do姐）、林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi 、應智越（細貓）及洪嘉豪，今天（28日）為下月初播出的HOY TV節目《去邊啊Do姐》宣傳，Do姐逐一品評與5位年輕拍檔合作感受，她笑指同是處女座的林家謙是「Mean謙」，還提出與她同牀、同房及一起浸溫泉，儼如色狼；她又嫌Tyson Yoshi太精打細算，吃東西還比她少，為免餓死一定要分開吃東西；Do姐大爆Jeffrey在旅程中不斷否定她，洪嘉豪獲讚最沒所謂、韓語流利的細貓最幫得手。

Do姐稱節目最難忘，是獨自坐戰機飛上阿爾卑斯山頂峰，她多謝5位年輕拍檔，大讚個個都好好，沒有人難搞，還與她傾心事。

她透露很久沒拍旅遊節目，今次最特別之處是與拍檔沒有分上下把，她還澄清形容林家謙是「色狼」只是跟稿讀，Tyson Yoshi笑指林家謙好麻煩，這樣做也不出奇，林家謙解釋因估計節目沒很多預算訂兩間靚房，才建議打地鋪，浸溫泉也只是想浸手指。

Tyson Yoshi表示拍攝時當地天氣涼沒有騷肌，亦沒有因拍節目食到肥，因一到埗便找到離酒店5分鐘路程的健身室，又致電中餐館安排白烚雞胸。問Jeffrey為何大膽否定Do姐，他解釋：「我唔識講嘢啫！」他亦大爆Do姐在車程中不睡覺，2人很多交流，Do姐說：「反而我學到好多嘢，原來佢係哲學家。」

（即時娛樂）