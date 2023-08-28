聞陳怡名疑預告爆料 出爐港姐冠軍莊子璇：有花生食 (20:00)

出爐港姐冠軍莊子璇、雙料亞軍王怡然、季軍王敏慈，以及友誼小姐姜依宁，今天（28日）於電視城會晤傳媒。

莊子璇昨晚摘后冠，網民評價兩極，有網民讚她表現淡定，但也惹來負評，彈她沒有冠軍相。莊子璇表示賽後有看網民留言：「我樣子的確比較細個，在我印象中，以往港姐都成熟少少，今年是港姐51年，是新開始，應該要新形象，可以嘗試不同形象，其實我中一、二已是這個樣子，看看公司之後幫我如何打扮。（問答環節太擦鞋？）我很喜歡那條題目，因為是選港姐，我希望以有趣手法表現。（很多人替10號陳霈錤不值？）其實我都覺得10號表現得很好，我也不知她輸什麼，她一直做得好好。」

談到落選佳麗（14）陳怡名，賽後於社交平台疑預告會爆料，問她會否擔心？莊子璇直言沒什麼擔心，還有「花生食」，她說：「我跟她有傾偈，她性格較Real和True，但應該不會輸了不忿氣，感覺她不太著重輸贏。」網民再攞出她與COLLAR成員許軼（Day）的畢業相比較，稱後者樣子更優勝，莊子璇笑指那照片她的眼睛剛好張開一半，但不要緊，都是美好回憶。問到Day有否恭喜她？她說還未看信息，又稱2人有共同朋友。

王敏慈被指在公布賽果時表現愕然，問原本是否預計有更佳名次？她一直抱平常心參賽，有獎已很驚喜。談到她和王怡然的廣東話仍有待進步？王怡然撒嬌說：「給點時間啦！為了可嘗試多些不同工作，我們正努力學習。」王敏慈明白要在這行發展，一定要練好廣東話，笑言可與王怡然互相學習。

另外，談到兩位落選港姐（6）胡睿涵和（14）陳怡名，賽後皆在社交平台發文疑不滿賽果？王敏慈表示不知情，她滿意賽果，也會安慰一下不開心的佳麗，又指所有佳麗關係都很好，更已約好之後一起打邊爐。王怡然則非常大方，自言攞了兩個獎變「Win Win」，樂意出錢請客。對於陳怡名疑預告爆內幕，有問必答？王敏慈笑言也想八卦一下：「我們全部人都很close，大家還有一個群組。（可有人賽後即退群？）應該沒有。」

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（即時娛樂）