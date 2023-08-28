COLLAR落區挑戰OCAMP經典遊戲 Marf Gao Ivy連環食檸檬 (21:15)

Day自告奮勇先跑，但在炎熱的夏日Day能量值驟減，最後用25秒才跑完。（大會提供）

女團COLLAR的YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」上載最新一集！來到第4集，COLLAR全員已經從團綜《全日制COLLAR學院》畢業後，成為「大學生」，首個任務就是進行OCAMP經典遊戲CITY HUNT，期間COLLAR落區走勻港九新界，表現貼地，當中Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）和Ivy（蘇雅琳）在觀塘區慘食「檸檬」！

今次CITY HUNT分成3隊，分別是Team A有Winka（陳泳伽）及李芯駖所組成的「流Ka駖」、Team B有Candy（王家晴）及Day（許軼）組成的「Susan+Lewis （CREW）totally agree with you Candy Day B」，至於Team C則有Marf、Gao，由於拍攝當日適逢Ivy生日，Ivy獲自行選組待遇，讓她揀選隊伍加入，最後她加入了Team C並組成 「Ivy Mar Gao煩 」。她們出發前獲一張檢查點名單，需要在港九新界完成任務後，即可獲得相應的獎金。

炎炎夏日，COLLAR全員各自用辦法前往目的地，當中「流Ka駖」同「Candy Day B」搭免費穿梭巴士加港鐵到目的地，而「Ivy Mar Gao煩 」則搭巴士；其中自稱「OCAMP之鬼」的芯駖行動力太強，攝製隊多次跟不上速度，芯駖說：「CITY HUNT嘅重點就係唔好停！」

最快到達第一個目的地觀塘的「Ivy Mar Gao煩 」，首個任務要集合三位長髮男士一起合照，拍攝當刻正是午膳時間，3位成員放下偶像包袱，在人來人往的觀塘區尋找長髮男，起初她們邀請長髮男合照時，連食2次「檸檬」，對方不願跟她們等待集齊3位長髮男，幸好她們並未氣餒，幾經辛苦下成功執行任務！

「Candy Day B」則到將軍澳運動場，任務就是選一名隊員跑100米，最後Day自告奮勇先跑，但在炎熱的夏日Day能量值驟減，最後用25秒才跑完，狀甚惹笑！接下來的任務是Candy超越Day的成績，對於田徑隊出身的她無難度，17.52秒輕鬆達陣，成為獲得最多獎金的隊伍。

（即時娛樂）