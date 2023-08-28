李駿傑開騷前出新歌《Fever》 MV意識大膽畫面惹人遐想 (23:16)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）首個個人演唱會《MOOV LIVE JEREMY》於周三（30日）舉行，演唱會舉行在即，Jeremy乘勢推出最新單曲《Fever》，唱出熱戀中心情，MV則意識大膽，畫面帶點火辣，跟Jeremy平時純純的個性截然不同。

Jeremy今年推出的個人單曲全是情歌，當中主題愈玩愈激，新歌《Fever》由T-Ma監製、T-Ma、Patrick Yip、Lincoln LamPurpleNacho及Teresa Tseng作曲，梁栢堅填詞，唱出一個人熱戀中的感受。Jeremy介紹道：「《Fever》係講鍾意一個人就會鍾意到好似發燒咁樣，一諗起佢就會發燒好熱，日日都好掛住佢好想同佢繼續喺埋一齊嘅感覺。今年想有一首有熱戀階段感覺嘅歌，希望大家可以透過呢首《Fever》，感受到熱戀當中嗰種興奮開心。」這次以全新班底合作，Jeremy自言幾新鮮，同T-Ma及梁栢堅的合作都有意想不到的順暢。他說：「一直都有聽過了解過T-Ma同梁栢堅嘅作品，當可以真正合作都好期待。同T-Ma傾時好順利，佢好明白我想要啲乜嘢，好快可以畀到Demo我，我都好鍾意。至於梁柏堅亦好快寫好成份歌詞，寫之前我特登同佢講話可以寫得直白啲，唔使咁文青，因為知佢嘅詞不嬲有一種瀟灑喺入面，今次《Fever》都有呢種感覺。」

歌詞火辣，MV一樣讓人看得熱血沸騰。今次MV是跟上回《You First》同步在台灣拍攝，同樣由台灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮擔任女主角，全因當時已在準備《Fever》一曲，所以順勢在台灣拍MV，而且Jeremy很想試試跟台灣團隊合作，結果一口氣完成兩個MV。上回與對方扮演恩愛情侶，今次是含羞答答的帥哥遇上熱情如火的美少女。MV中小宮走進房中換衫，剪影下見到她脫下身上的衣服，更拋出房外到Jeremy眼前，畫面令人有無限遐想，連Jeremy都說：「今次一啲鏡頭係比《You First》更大膽，都係第一次MV上有咁嘅嘗試，好在拍時已經係開咗幾日工，小宮又係一個好開朗嘅人，好外向好Friendly，熟咗之後就好啲，只係有少少尷尬。」

《Fever》選擇在演唱會前夕推出，Jeremy笑言：「演唱會咁重要嘅時刻，梗係要賀一賀佢啦，同埋我都好想可以喺演唱會上唱多啲自己嘅歌，等大家可以更加了解我唔同嘅色彩。而《Fever》十分適合今次喺舞台上完整地表演畀大家睇，所以就揀喺演唱會前出歌！」現時演唱會已準備得七七八八，此刻Jeremy心情複雜：「仲有一日排舞入台就真係正式開騷，心情好緊張好期待呢一日，但又少少唔捨得咁快嚟到8月30號，希望嗰日可以Good Show！」在這個重要日子的來臨，Jeremy也特別留言給Unicorns（粉絲暱稱）：「好多謝大家一直都咁期待呢個演唱會，都希望畀到大家最好最完美，令大家難以忘記嘅演唱會，希望可以做到我自己心目中嘅100分演唱會，大家可以留下美好回憶！」

（即時娛樂）