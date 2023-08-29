七月返歸｜AK首當男主角壓力大 獲影帝太保讚有潛質 (13:00)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）昨晚（28日）與太保及譚玉瑛等，出席電影《七月返歸》亞洲首映，AK獲太保讚有潛質，AK則指戲中包括小演員都是他的前輩，小演員更主動找他對戲，令他不敢怠慢。首次擔正電影男主角，AK感緊張兼有壓力，因當中有很多情緒大爆發戲分，曾不知能否應付到。

問可有票房壓力？AK說：「都有嘅，但我覺得唔係自己一個嘅壓力，而係出面太多比較，我都有同導演講，其實我唔係屬於『大貨』嗰批，但點都好，都好多謝團隊當初願意相信我，畀呢個機會我去做呢套戲。」

可會叫粉絲「生粉」（粉絲暱稱）效法Anson Lo （盧瀚霆）粉絲「神徒」包場？AK笑道：「佢哋話驚，我畀咗啲方法佢哋，叫佢哋搵啲心儀男仔或女仔，最啱約去睇鬼片。」

AK表示早前到美國因食得很健康，加上當地高溫天氣如焗桑拿，回港後又要為新劇《打天下2》開工，當堂消瘦不少，他說：「暫時唔會發展其他生意，專心搞自己品牌及哥哥合資拉麵店，專注演藝事業。」

對於甜品店結業比其他隊友食店結業處理得好，而沒有出現其他問題，他大讚哥哥安排得好，他又指就算做生意撞板，也是一個經驗。問他會否被嚇怕，不敢再染指生意？他說：「有咩可以嚇怕到我？喺我星途路上，都遇過好多阻滯，《造星》係最後一步，都可以捱得過，無問題嘅。」

（即時娛樂）