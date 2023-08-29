破毒強人｜黑幫追殺射爆玻璃 蕭正楠帶胡定欣逃難 漫天羽毛狂打乞嚏 (14:14)

無綫劇《破毒強人》下星期踏入結局周，本周劇情高潮迭起。葉Sir（蕭正楠飾）、Jackie（張曦雯飾）及楊Sir（曹永廉飾），為盡早搜集足夠證據，緝拿文華（陳豪飾）等人歸案，除不斷在文華面前內鬨扯貓尾，楊Sir更偽裝變節投靠章琳（胡定欣飾），目的是埋文華身攞料，過程驚險萬分。

昨晚劇集尾聲時，章琳因意外得悉福田（蔣志光飾）欲派人殺掉葉Sir，遂拋下一切跑往醫院，並致電葉Sir通水，可惜因葉Sir沒有將電話帶在身，以致2人聯絡不上。據知今晚（29日）播出一集，章琳雖趕及通知葉Sir身陷危機，可惜殺手亦已同時開始追著葉Sir開槍掃射，除驚動不少院友，更射爆玻璃及阿蕭拖著定欣四處竄避場口。

根據官方花絮片，為了夾好爆玻璃Timing，阿蕭及定欣必須敏捷遊走各處，考驗他們身手，其中一個場口，阿蕭與定欣為了逃避追殺，一度躲入雜物房，結果殺手開槍射爆多個枕頭，導致「羽毛紛飛」，阿蕭受訪時稱有代價：「大家唔好以為一條條只係大羽毛，裏面仲有好多小羽毛，頭先我拍完都忍唔住打咗幾個噴嚏。」

鏡頭所見，阿蕭與定欣頭髮、臉上及耳仔，均纏滿小羽毛，十分惡搞；不過定欣不但未有感到困擾，更在鏡頭面前搞笑地大跳「甩毛舞」，並以「舞動奇蹟」Style教阿蕭甩掉身上玻璃碎。

（即時娛樂）