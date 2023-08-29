玲玲友情報｜Bob分享婚宴「錯重點」情報 自揭失手尷尬難忘事 (15:24)

Bob雖然主持婚宴經驗直達神級，不過依然偶有失手。Bob自責曾因記漏資料，出現極之尷尬情況。（大會提供）

Bob在節目中大派花生，當中最爆笑事件，是阿Bob曾遭「醉爆社團外父」考起。（大會提供）

J2（82台）明晚（30日）起、逢周三晚11點播出全新清談節目《玲玲友情報》，由堪輿學家麥玲玲伙3名J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）主持。

玲玲姐今次不玩風水轉玩吹水，廣發英雄帖邀請不同界別好友上節目，圍繞事業、愛情、金錢、家庭、健康、是非等6大範疇大講特講。

為節目打頭陣的嘉賓，是吹水程度直達宇宙級、有「金牌婚禮司儀」之稱的林盛斌（Bob），阿Bob除分享做婚禮司儀多年有趣見聞，更會指出婚禮3大「錯重點」事宜，包括「新娘瘋狂換衫」、「致辭過長」及「以茶代酒」，內容爆笑之餘更發人深省。阿Bob又會遭玲玲姐及幕後大逼供，追問他婚禮司儀「最高叫價」。

阿Bob在節目中大派花生，當中最爆笑事件，是阿Bob曾遭「醉爆社團外父」考起，阿Bob分享時繪影繪聲說：「賓客飲醉係經常發生嘅，無端端上嚟話要講嘢喎，呢啲好驚，唔知你講咩㗎嘛。我試過喺一間好大型星級酒店，女家屋企人應該有啲背景，去到尾段外父衝咗上台，佢攞咗我支咪，然後拎住支咪指住新郎briefing，佢把聲勁沉勁沙，好Godfather咁話：『我同你講，你對我女好啲...』跟住全場靜晒，佢繼續講：『如果你對佢唔好...』跟住佢就爆粗喇﹗」當時深感不妙的阿Bob，情急智生將男家「奶奶」搬上枱，成功冧掂外父兼扯開話題。

高峰期一日走兩場、一個月做足10次婚宴司儀的Bob，雖然主持婚宴經驗直達神級，不過偶有失手。Bob自責曾因記漏資料，出現極尷尬情况：「有次簽完紙我請老爺奶奶、外父外母上台，我猛問外父喺邊，跟住新娘子話：『咪話咗你知爸爸唔喺度嘅』，我即刻嚇到標冷汗！」

Bob續指另一次則是「好心做壞事」:「嗰次又係請晒4個上台，我話：『既然咁開心，不如三pair一齊錫錫』，原來我唔記得其中一pair分開咗，然後佢哋好尷尬咁望住我。」

阿Bob又開心share見證過的感動婚宴moment：「其實婚禮最緊要係致辭，陳家樂同連詩雅嘅致辭就好感動喇，喺多謝屋企人時，家樂講番啱啱出嚟做藝人，未搵到咩錢，當時阿爸喺佢唔為意時，偷偷地塞錢落佢度，佢一講佢就喊，連詩雅喊，下面阿爸嗰圍喊，連楊受成博士都忍唔住喊。因為一定有啲人由細湊到你大，佢哋就係等緊呢一句多謝。」

阿Bob續指已向所有子女做定Briefing，著他們將來結婚必須要至少預備3分鐘致辭多謝他和太太Pearl，阿Bob感嘆：「一年總有幾個婚禮，我會忍唔住眼濕濕，尤其係新娘子講多謝爸爸嗰啲，我個人狀態係去咗落個外父度。」

（即時娛樂）