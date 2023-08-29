甄妮擔心《好聲音》 周菲戈王澤鵬去向 質疑潘瑋柏電椅自轉破綻 (16:05)

甄妮在fb留言質疑：「為什麼會有潘瑋柏電椅自動轉身的破綻出現？是否內部又有吹哨者，故意洩漏天機？」（資料圖片）

李玟（CoCo）生前控訴內地節目《中國好聲音》賽制不公、錄影時受辱經過的錄音曝光後，引起極大迴響。《中國好聲音》製作團隊遭狠批，播映《中國好聲音》的浙江衛視母公司浙江廣電集團早前宣布，將就事件展開進一步調查，日前浙江衛視公布因節目問題正調查中，《中國好聲音》會暫停播出。

CoCo生前好友甄妮，連日為亡友高調發聲，不讓事件被淡忘，近日甄妮繼續在社交平台發文狙擊，她今晨（29日）在facebook寫道：「究竟誰會被祭旗，很好奇，拭目以待。」之後她再在留言抒發感受：「這輩子，最慶幸能遇到新興全音的周老闆，他已90多歲尚健在，我最賣錢的三張廣東碟『奮鬥』﹑『春雨彎刀』﹑『祝福你』出自他公司，大賺的時候，他卻支持我自組公司，實現夢想，還把最捧的製作人讓給我。我完全明白，朝夢想邁進的每一位學子的心聲，我永遠站在你一邊的，加油﹗

當年酒吧夜店餐廳是音樂夢想者的平台，重點樂師，暗淡燈光，你有你唱，客人有客人喧嘩，但一遇有音樂奇葩，客人自會安靜欣賞打賞。就如現在的網路音樂人。酒吧夜店是音樂夢想者的墊腳石，多虧有這些綵排的場地。」

甄妮又憶起80年代自己也曾培育新人，所以明白CoCo緊張學員心情，之後甄妮提到曾力撐CoCo的新人周菲戈和王澤鵬，她寫道：「菲戈和澤鵬不知去向，前途堪憂，唱的真好，我在遙遠的這邊，真不知所措。若沒有兩位知恩圖報的學員，挺身而出，提出影音證據，我們也不敢大聲窮追始末，掀開真相，旁無忌怠。」

接着甄妮又談及《好聲音》剪接「驚人」，她寫道：「我很不解：誰能告訴我？好聲音節目剪接驚人，100小時剪成數十分鐘精選，為什麼會有潘偉（瑋）柏電椅自動轉身的破綻出現？是否內部又有吹哨者，故意洩漏天機？」

（即時娛樂）