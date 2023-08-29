港姐2023｜冠軍莊子璇讚「好能裝」有創意 姜依宁認盲撐胡睿涵 (16:33)

莊子璇（中圖）讚「很能裝」的圖片有創意，但不會對號入座。姜依宁（左圖）跟胡睿涵是好朋友。（鍾一虹攝/資料圖片）

《2023香港小姐競選》冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈以及友誼小姐姜依宁，今天（29日）出席品牌活動領獎。提到港姐賽果繼續備受爭議，莊子璇表示已看網上留言，她認為這些情况每年都發生，要靠自己消化：「所有參選佳麗很優秀，明白每位觀眾有自己喜愛，其他人都很多粉絲，自己會做好一點，希望吸引多些人喜歡。」

落選港姐6號胡睿涵在社交平台貼出一張裝有彩色筆的膠袋相，並寫上「好能裝，像你一樣」，疑狙擊「扮嘢」的莊子璇，莊子璇回應：「 首先不要對號入座，我不知道她說誰，會消化一下事件，（你姓莊，跟裝字同音，網友tag你名？） 好有創意，我會抱住食花生態度。」

莊子璇表示活動前，跟其他3位得獎佳麗討論過，應否刪除社交平台個人帳戶，她說：「我可能都會刪除部分社交平台，也會保留少少，因為想看自己朋友的分享，但不會刪留言功能，都是大家自由討論平台。」王敏慈稱公眾在社交平台留言屬正常，會接受大家意見，心情不會受影響，她說：「我會少看一點，保持自己狀態。」

姜依宁有份在胡睿涵發文點讚，她笑指彼此是好朋友，所以盲撐對方：「我點讚是表達有留意她，而不是指某一個人。比賽後我好忙，每日都8點起身化妝準備領獎，未有時間跟她傾談，大家不要想太多，發帖沒什麼意思。（有沒有佳麗很能裝？）沒有﹑沒有。」由於事件不停發酵，胡睿涵被發現已刪除該膠袋發文。

（即時娛樂）