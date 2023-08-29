無間一戰｜陳煒冇八卦朱晨麗感情事 蔡思貝盼挑戰音樂劇 (17:32)

電影《無間一戰》昨晚（28日）舉行慈善首映禮，黃宗澤、謝天華和陳山聰，以及蔡思貝、陳煒及郭柏妍等出席。

思貝開心今次有份客串，片中演西醫，與3大男主角均有對手戲，笑指沒她這個角色，電影故事就不成事。思貝憶述當年首套電影，便與影帝張家輝合作，往後都想多參與電影演出，甚至舞台劇，更笑指他朝一日若練好歌喉，也想挑戰音樂劇。問到之前拍片自薦周星馳（星爺）新戲，有沒有聲氣？思貝笑言：「大家幫我問他，不過都開心星爺有給反應我，雖然說隨緣，但當然想做，人生就是在隨緣中努力。」

思貝除了有綜藝節目《貝遊歐洲》播出，稍後還有劇集播出，被笑指是「思貝月」？她趁機賣廣告，指《貝遊歐洲》已播出；自言平時比較「摺」的她，預告這段期間都會多開直播，跟觀眾傾偈。

陳煒透露戲中演大反派，最深刻有場車的爆破場口，因為是CG後製爆破效果，非常考即場反應。談到早前與老公去沙巴旅行，陳煒表示全團有20多人，陳煒只去了4日，同團的好姊妹朱晨麗則留比較久，日前才剛回港。

早前突然傳朱晨麗秘戀富二代史昊洺（Kenneth），更傳出女方懷孕。問陳煒可有八卦對方感情事？她表示：「沒有，她從來沒跟我提及過拍拖，朋友認識就一定有。我們今次同團都是一對對，只有她是一個人，所以她是主力陪小朋友的大姐姐，我都勸她條件那麼好，如果遇到適合的便快點嫁，不要像我那麼遲。（有談及緋聞對象？）她說是一起玩的朋友。（有傳朱晨麗懷孕？）我證實，這個絕對是假。」

（即時娛樂）