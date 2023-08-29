張敬軒製作旅遊節目揭合約條款 爆蔡卓妍近况：她感情事處理得很好 (17:50)

張敬軒製作旅遊節目真人騷，他坦言製作費要以千萬計，因除了保障嘉賓安全外，器材、技術上也希望做到最好，拍出靚畫面。（陳釗攝）

張敬軒今天（29日）到K11 MUSEA擔任潮流品牌概念旗艦店開幕嘉賓，粉絲們在商場開門時已爭先霸定頭位，早上10時已出現長龍及「打蛇餅」，迫爆3層商場。軒仔宣布網上頻道旅遊節目重啟，將耗資過千萬拍攝第一季5集的《軒公周遊遊》。

受訪時，軒仔表示得到公司全力支持，稍後將在其網上頻道開拍旅遊節目《軒公周遊遊》第一季有5集，會帶大家到世界各地體驗野外深度遊，他說：「澳洲是首站，亦申請可否去撒哈拉沙漠，因我想拍一些站着拿絲巾飄飄下畫面。」

問到會否邀請最近甩拖的蔡卓妍（Sa）擔任節目嘉賓，順道陪對方散心？軒仔直言大家不用替阿Sa擔心，早幾個星期曾見過對方，不覺得有任何困擾，他說：「她感情事處理得很好，當然陪伴是需要，但人去到某個年紀，就知道感情事勉強不來，最緊要找到夾自己的人，什麼時候出現同什麼年紀都沒所謂，當然我希望身邊所有朋友幸福。」

嘉賓是否主力邀請公司的藝人？軒仔直言不是，因為公司合約寫明，做一切危險玩意例如笨豬跳、跳降傘前，要先得到公司批准，所以會找公司以外的人。

記者笑指他跟鄭裕玲（Do姐）打對台？軒仔謙稱：「又不是，我們與Do姐相比，只是小本經營，但我們絕對有誠意，而且大家性質不同，他們節目比較享受，我們就似真人騷，要上山下海，會赤裸上身。（你一齊赤裸？）我穿一件風褸，裏面真空，其實出去露營，有時不到你揀，分分鐘只能用樹葉遮住，不過我至少都要用『芭蕉葉』。」

製作費方面，軒仔坦言要以千萬計，因除了保障嘉賓安全外，器材、技術上也希望做到最好，拍出靚畫面。想挑戰做旅遊達人？軒仔說：「又不是，只是想在網上頻道搞些新突破，同步我也會為頻道開拍一個為年輕素人搵工真人騷，慢慢將自己頻道打造成『軒公電視台』。」

（即時娛樂）