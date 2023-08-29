張曦雯讚陳霈錤表現佳有冠軍相 郭柏妍力撐師妹王怡然 (18:36)

陳豪、胡定欣、張曦雯、郭柏妍、蕭正楠、何廣沛、朱智賢，今天（29日）宣傳劇集《破毒強人》。

張曦雯身為今屆港姐賽事的「最上鏡小姐」評判之一，對於賽果備受爭議，她指三甲都是自己心水，但對2號黃泳嘉未能躋身五強，有點跌眼鏡。提到網民替10號陳霈錤未能奪得「最上鏡小姐」和三甲名銜感不值，她回應：「 10號當晚表演好好，其實她都有冠軍相。在最上鏡小姐評分中，我一開始就覺得4號王怡然很上鏡，笑容甜美和感覺舒服，10號就評第二高分，我們評審返後台看評分，10號都是爭少少，排第二名。」

對於王怡然當選後，被爆父母拖欠員工和顧客逾千萬元，並逃到香港避債，有苦主要求無綫作主，若查證事件屬實，應褫奪她的名銜，張曦雯表示：「 這個女仔是一個個體，當然，有事發生希望有人負責任，但不應該將責任完全放她身上，她是成年人，有自己生活，不可以承擔屋企所有責任，她要追尋自己的夢想，努力工作，希望大家給她機會和空間。」

同是港姐出身的郭柏妍，也力撐師妹王怡然：「無論件事真定假，不應該將所有責任放在她身上。」對於今年港姐是非多，網民不滿賽果，她認為評審所選的三甲自有道理：「評審都是就佳麗現場表現作評分的。是非方面，就年年都有，我當年顧住做好自己，沒有理是非。」

胡定欣表示劇集下周播大結局，感到有點不捨，但獲悉收視一直向上，感到開心，希望觀眾繼續支持，又透露劇情將峰迴路轉，有多個關鍵角色要死。陳豪和張曦雯拒劇透角色會不會死，指劇情有追看性，留給觀眾競猜。網民讚陳豪演出精彩，有望衝擊視帝，陳豪說：「部劇收視口碑好，作為演員都開心，但獎項到時再算，還有好多劇會播，現在言之過早。」

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（即時娛樂）