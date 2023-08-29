落選港姐陳怡名疑預告爆料 突撰長文吐心聲：冇後悔參選 (19:16)

《2023香港小姐競選》決賽前晚（27日）曲終人散，賽果塵埃落定，不過賽後是非不絕，落選佳麗陳怡名（Zora）參賽期間曾爆出是非，她曾跟網民爆罵戰，決賽當晚她10強不入，事後她在Ig限時動態連發多則Story，以黑底白字爆Seed，並自認黑臉，更表示改天來個有問必答，疑預告會爆內幕。

今天（29日）Zora在Ig撰千字長文，但未見有爆內幕，反而「下火」剖白心聲。Zora感謝參選期間曾遇到的人，又指在6月10日至8月27日這兩個多月，是一段新奇又難忘日子

Zora的全文節錄如下：「感謝麥美恩女士，黎諾懿先生，謝嘉怡女士，梁凱晴女士，王鎮泉先生。越南之行跟你們聊過很多，沒想過電視上的明星有一天會一起坐在草地上，坐在同一張桌子上聊私事聊生活中的煩惱，也沒想到你們就像家裏的哥哥姐姐一樣，那麼真實地跟我們分享經驗，多謝各位。

感謝曾志偉先生，樂易玲小姐，何小慧女士，梁志康先生，和所有在幕後默默工作的兼職導演攝影統籌團隊的每一位工作人員。沒有你們就沒有這場good show。

感謝佳麗們，我們從陌生人變成後來的香港小姐十六強，有時是朋友，有時又是戰友，但從來不是對手。

感謝父母朋友。父母遠在幾千公里的家鄉，朋友們也都是素人，面對新聞報道和超負荷的行程，他們的壓力和擔心遠遠超過我。其實我早習慣了一個人，身在其中也不覺得辛苦。但看到家人朋友發來的消息，試探性的語氣，還是不忍難過，他們是我唯一的軟肋。感謝他們的體諒和信任。

感謝所有在網絡和生活中支持我的人。我的私信箱和評論區更多的是大家對我的支持鼓勵和安慰，兩文三語都有。是你們的理解和欣賞，讓我有勇氣做自己。我從沒把自己當成一個什麼人物，無論出名還是素人，我都一樣是一個愛美，愛吃，愛旅行，樂觀積極，喜歡分享生活，希望遇到我的每個人都能因為我收獲一些快樂的人。

感謝我自己。參選到如今，很多人說我態度不端正，沒有比賽意識。確實，我從沒把這當成一場比賽。我自小不喜歡同人爭，做好自己，得失天注定。Final當晚，從出場到止步十強，我給出了最好的表演，沒有辜負每一位工作人員對我的指導和幫助。」

之後她續寫道：「各種訪問都有問過這幾個問題：“參選至今，你有何收獲？”

收獲了曝光率，知名度，專業的形象塑造，志同道合的朋友，欣賞我的陌生人，一些或真或假或好或壞的評論，還有“我真的挺漂亮”的自信。

“你怎麼看待新聞報道和評論？”

突然明白新聞和事實是兩碼事，不習慣，不理解。在習慣，在嘗試理解。但我還是會盡量在不侵犯其他人利益的情況下，講真話。也希望各位未知全貌，不妄言。

“參選以來，有沒有後悔過？”

沒有。我站在燈光下鏡頭前，沒有緊張，更多的是興奮。可能唯一後悔的，就是回復評論前，沒有問一下香港朋友有沒有打錯字吧。這個summer快結束了，其實還是懷念做62號的時光，又靚又溫柔。」

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（即時娛樂）