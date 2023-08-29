ANSONBEAN愛以影像表達心聲 偷師追逐導演夢 (19:38)

喜歡嘗試不同曲風的ANSONBEAN，今次全新R&B作品《CALL ME（Late At Night）》，首次以故事形式表達歌中信息。MV由辦公室場景開始，講ANSONBEAN無心工作，腦內只有女主角，期間，他見到書枱上記事簿，於是靈機一觸，畫了多幅與MV有關連的火柴人漫畫，原來ANSONBEAN自小喜歡表達自己，最初只對畫畫感興趣，長大後發現演戲比畫畫更能表達內心所想，現在他更設下「終極目標」，希望成為一名MV導演，透過創作和影像表達其天馬行空想法。

繼《RISE》、《GET WILD》後，ANSONBEAN再次與SILVERSTRIKE合作，製作出充滿R&B味道的新歌《CALL ME（Late At Night）》，他說：「今次首歌係講我鍾意咗個女仔，原來佢有男友，但我覺得佢男友對佢唔好，我信我可以對佢更好。呢首歌唔係真人真事，只係我同SILVERSTRIKE一齊創作嘅時候，想造一首抒情歌，要諗一個戲劇化嘅背景，然後我哋揀咗首歌叫《Same Girl》，參考咗裏面嘅概念，兩個男仔傾偈時，發現原來大家鍾意咗同一個女仔。」之前有《you made my day》和《聰明豆》等冧女情歌，ANSONBEAN創作《CALL ME（Late At Night）》時，希望有所不同，於是加入故事元素，著墨在歌詞上舖排，到中段才揭曉他愛上的女孩子，原來已有男朋友。

ANSONBEAN坦言很喜歡影像創作，例如拍攝MV當日，他隨手拿起一本道具記事簿，繪畫了一幅又一幅與MV故事有關的漫畫。他說：「我小學嘅時候，會喺筆記簿上畫公仔，畫火柴人。今日我就畫咗MV個故事，講我攞住把劍去救個女仔。細個成日畫火柴人漫畫，後來轉畫Angry Bird，有時會畫Simpson，全部都係漫畫角色，直至學咗素描，就會素描Batman、Iron Man。以前我覺得畫漫畫可以好簡單活喺自己嘅世界入面，寫故事但又唔會好悶。因為我文字表達唔係好聰明，用漫畫方法有趣味地演繹我腦裏面嘅故事。後期覺得畫漫畫係一格格，而演戲連貫嘅動作，對我嚟講更容易表達想講嘅故事。」

ANSONBEAN有一個「MV導演夢」，他在2021年底一手包辦創作、搵道具、租場、演員、排舞、錄歌等台前幕後工作，打造短片《INDUSTRY BABY ft. Squid Game》，在YouTube至今已累積超過6000萬點擊，反應熱烈。雖然製作MV絕不容易，但他不怕困難努力「偷師」，希望成為一名MV導演。ANSONBEAN說：「自己諗個MV故事，可能會有班人衝入嚟、又打又噴血，好似唔難，但要諗budget（預算），我要拍多啲戲或者MV，學吓拍攝角度、打燈，背後要考慮好多嘢，所以我覺得每位導演都好勁，要安排咁多嘢，我要花多啲時間偷師！」

現階段ANSONBEAN最擅長還是跳舞，今次MV導演除了安排他與女舞蹈員在巨型月亮下談情，二人還要在掛滿心心吊飾的場景內共舞，但由於跳舞動作太大，ANSONBEAN多次在轉身動作時，將吊飾扯斷，來來回回NG了多次，才拍出大家都滿意的效果。

（即時娛樂）