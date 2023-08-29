藍奕邦3場演唱會結束 憑歌寄意盼各地港人生活安好 (22:14)

藍奕邦一連三晚假中環藝穗會舉行的《SNUG IN MY ARMS》巡迴演唱會香港站尾場，前晚（27日）圓滿落幕，全場人潮迫爆，歡呼聲撼動會場。重返首個個人專場發源地的阿邦份外感觸，他於演唱會尾聲時說：「我會好唔捨得呢個騷，呢三晚我做得好開心。嚟緊呢個騷都會先去北美洲，之後再有其他站，我哋一定會好快好快再見！」

甫開場，迎來事先張揚的開場嘉賓顧定軒，一出場已讓台下起哄，顧定軒與阿邦曾三度於音樂上合作，他獻唱由阿邦創作的《教我》及《XY》，又大讚阿邦是他的天使：「上年我第一年做新人，佢毫不猶豫答應陪我行咗三首歌，所以好多謝佢。」

阿邦於顧定軒唱《XY》期間上台合唱，他分享與顧定軒認識的經過：「其實我都係《全民造星》先認識你，你嘅外型同聲線好特別，你有少少remind我以前嗰陣。其實我哋係完全唔識嘅，不過有次我哋睇Serrini，嗰陣仲要戴口罩㗎，覺得點解有個好似顧定軒嘅人𥄫住我㗎呢？我就DM問佢。」

隨後，阿邦獻唱為陳蕾填詞的《妖治時代》，他坦言外在世界是妖治時代，希望每次開騷亦可以為樂迷提供安全區，讓大家盡情釋放情緒：「今晚（27日）想喊就喊，想笑就笑，想X叫就X叫！」然後是《孔雀開屏》，阿邦指當年與林夕很想透過音樂回應社會對性的偽善：「可悲嘅係，9年後呢首歌仍然啱用。」阿邦緊接唱出《藍田金婚》，以音樂坦然表態，相信愛就是超越世俗與名份的救藥。

其後，阿邦自彈自唱激罕的「鐵粉side track」，讓台下樂迷大為驚喜，首先是從未收錄於專輯的出道作《火柴》：「當年就係upload咗呢首歌，令我由2、3個friend聽我唱歌，開始愈來愈多人聽，叫做儲到第一班fans。」

他笑指過去曾經寫不少「憂鬱文青系」及「怨婦系」音樂，但為了塑造積極光鮮的形象，反而讓情緒抑壓下來：「嗰時我食嗰啲精神科藥物，兩個月肥咗40磅，成屋褲都著唔到，尤其嗰時我好想自己好靚仔。今次出返嚟，我好希望大家知道唔一定要完美嘅，可能大家都有嘢係療癒緊，關關難過關關過，我之前都無諗過可以出返嚟唱㗎，所以其實OK㗎。」

對於相隔9年再開個人騷，更選址重返出道前的舞台，阿邦坦言曾經猶豫：「上年我同小巧做個騷，係佢踢我先敢去諗做個人騷，因為一直猶豫自己應唔應付到，唔止係唱歌，仲有騷前準備嘅嘢。返嚟呢度，頭先綵排嗰陣我都好感觸，廿幾年前冇諗過到今日仲有人聽自己唱，真係覺得自己冇嘥到呢廿幾年。」阿邦透露完成三場香港站演出後，今年內將到多倫多及三藩市等北美洲地區演出，稍後會再公佈詳情。

（即時娛樂）