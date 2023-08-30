韓國歌后Ailee首來港開騷 1場唔夠喉 盼下次唱足5小時 (13:31)

有「韓國鐵肺歌后」之稱的女歌手Ailee，昨晚在演唱會上落力跳唱，揚言下次來港開騷要唱足5個小時。（林祖傑攝 / 明報製圖）

有「韓國鐵肺歌后」之稱的女歌手Ailee，前晚在旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會，穿上白色連身裙獻唱《Don't touch me》及《Mind you own business》，其間以英語高呼「香港」。首次來港開騷的她開心終於可舉行香港演唱會，回憶曾於2017及2019年來港，分別參與MAMA頒獎禮及「Music Bank」群星騷。她說當年在MAMA頒獎禮演唱了《Don't touch me》，因此這晚特意選唱這首歌作開場曲。

Ailee說︰「以往在港演出，有其他歌手的粉絲在場，很難找到自己的粉絲。今次全場也是我的粉絲，可以逐一看清楚他們，很幸福。」獻唱情歌《Make up your mind》時，Ailee稱要成為粉絲的女朋友。有台下歌迷高呼「今日開始第一日（拍拖）」，她回應︰「應該已經（拍拖）11年才對。」演唱會尾聲，Ailee坦言時間過得太快，不捨得離開，希望能再度來港開騷，下次來港要唱5小時。她破例開放點唱環節，清唱《Chandelier》、《Breaking Down》、《I Will Always Love You》等多首歌曲曬唱功。

（即時娛樂）