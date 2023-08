韓國歌后Ailee首來港開騷 1場唔夠喉 盼下次唱足5小時 (13:31)

有「韓國鐵肺歌后」之稱的女歌手Ailee,前晚在旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會,穿上白色連身裙獻唱《Don't touch me》及《Mind you own business》,其間以英語高呼「香港」。首次來港開騷的她開心終於可舉行香港演唱會,回憶曾於2017及2019年來港,分別參與MAMA頒獎禮及「Music Bank」群星騷。她說當年在MAMA頒獎禮演唱了《Don't touch me》,因此這晚特意選唱這首歌作開場曲。

Ailee說︰「以往在港演出,有其他歌手的粉絲在場,很難找到自己的粉絲。今次全場也是我的粉絲,可以逐一看清楚他們,很幸福。」獻唱情歌《Make up your mind》時,Ailee稱要成為粉絲的女朋友。有台下歌迷高呼「今日開始第一日(拍拖)」,她回應︰「應該已經(拍拖)11年才對。」演唱會尾聲,Ailee坦言時間過得太快,不捨得離開,希望能再度來港開騷,下次來港要唱5小時。她破例開放點唱環節,清唱《Chandelier》、《Breaking Down》、《I Will Always Love You》等多首歌曲曬唱功。

