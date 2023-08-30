黃妍下月尾日本舉行首次個人展覽 將飛抵當地親任導賞員 (14:44)

黃妍（Cath）早前舉行了2場《黃妍4891展覽》，將專輯《4891》所創作的仝人小說故事具體化，讓樂迷以另一角度走進她的音樂世界。完成香港站後，她將於9月27日至10月1日將展覽移師日本東京清澄白河區舉行。日本站除了展出香港展品，還有日本限定展出內容。黃妍說︰「日本站最大分別係我哋搵咗日本插畫師，將我哋《4891》有出現過嘅一啲畫面畫成圖畫喺展覽展出，我自己都好期待睇到日本插畫師筆下嘅《4891》世界。」展覽期間，黃妍將現身獻唱，同時化身小導遊帶參觀者到訪《哀傷的作者》、《反烏托邦三部曲》MV不同的拍攝場景。未能到日本參觀的粉絲可於今天起在網上欣賞《4891 Mini Movie》，一個以《4891》專輯中多首歌曲MV及未曝光片段剪輯而成的微電影。

黃妍早前到大阪旅行及參與大型音樂節Summer Sonic，她說︰「今次去大阪難得冇做嘢，所以四圍玩樂。好開心同朋友、同事一齊睇Summer Sonic。今次第一次去，揀咗去大阪站，但係天氣超級極度爆熱，冇想像過日本嘅夏天熱到咁，嗰幾日仲要好天，體感溫度去到40幾度，雖然每隔幾分鐘狂補防曬，但大家都係黑晒，同埋全部人都熱到出鹽。出發前最大煩惱係Blur同Yoasobi嘅演出時間係完全重疊，我哋睇咗Milet、Yoasobi，睇完Yoasobi直接撲去Blur嘅會場，最後睇到最後一首歌，所以係非常圓滿。當地演出者嘅演出係好投入同埋好有感染力，令到台下全部觀眾都好投入，我哋聽唔明日文，但都畀足晒反應，跟住身邊人一齊做啲好有趣嘅應援。喺香港，啲人可能覺得你好黐線，但我哋喺度做時完全冇違和感，反而唔做就係最黐線嗰個。大家都玩到好癲好投入，好開心！」

（即時娛樂）