港姐冠軍莊子璇︰我知道呢刻未必得到所有人認同 (15:45)

出爐港姐冠軍莊子璇賽前曾被指扮大牌遭其他佳麗杯葛，她得獎後亦是非不停，疑被落選胡睿涵在社交網貼出膠袋相及寫上「好能裝 像你一樣」暗諷，友誼小姐姜依宁點讚胡睿涵帖文，直認盲撐好友。莊子璇則抱食花生態度面對是非，說不知道胡睿涵說誰，不要對號入座。

莊子璇昨天在社交網撰長文，表示在參選過程中有開心有不開心，也有不少誤會出現。她知道目前未必能得到所有人認同，但會努力學習，希望有天能得到大家的認同。莊子璇說︰「由細到大，我都係一個宅女，鐘意睇《蠟筆小新》、鍾意打機，好似成日都無所事事。每年都會係電視機前望住一個又一個嘅香港小姐誕生，諗都冇諗過... 2023年8月27日，我會企係同一個舞台上... 由初初只係媽咪希望我參加，慢慢變做自己想用心做得更好，唔希望令身邊支持自己嘅人失望。經歷咗差唔多3個月嘅歷程，有開心有唔開心，亦都有大大小小嘅誤會出現，我未必可以一一解釋清楚，但我深信只要繼續做好自己，總會有人明白自己。」

「喺香港生活咗21年，呢個地方一路陪住我長大，所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任，令大家知道香港呢個地方到底有幾美好。我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同，但我會努力盡力不停去學習。如果我有不足，請大家繼續提醒我，我會改善自己、正視自己、唔會自滿，希望終有日可以令大家認同我。香港小姐歷程將會成為我人生其中一塊拼圖，接著落嚟我會更加堅強更加自信，面對所有難關，成就更加好嘅自己。多謝佳麗們一路以嚟嘅陪伴，多謝屋企人一路以嚟嘅照顧，多謝朋友一路以嚟嘅信任，多謝公司一路以嚟嘅栽培，多謝台前幕後工作人員一路以嚟嘅付出，多謝導師們一路以嚟嘅提點，多謝傳媒朋友一路以嚟嘅關心，最後多謝一路以嚟支持同鼓勵我嘅人！我答應你哋，我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！2023香港小姐競選 • 完。大家好，我係莊子璇Hilary，多多指教。」

（即時娛樂）