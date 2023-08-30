爸知弊！你嚟湊吖！｜林盛斌教孻仔背乘數表忙到甩轆 (17:00)

無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》明晚（31日）首播，黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，先後向「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬，及「無為爸爸」Alex下戰書。4位爸爸將在「無劇本」、「無預警」及「無得傾」的情况下獨力照顧小朋友，並不自覺地誤墮全家親子拍攝騙局陷阱。4位預先與製作組串通好的媽媽會假裝中途離開，移師秘密基地並在逾20部隱藏鏡頭幫助下，全面監察老公的真實湊仔舉動。製作組為增加難度，會預先與媽媽進行1對1訪談，再針對爸爸弱點度身訂做所有任務，暗地為爸爸們進行大改造。

首集登場的嘉賓是林盛斌（阿Bob）、太太黃乙頤（Pearl）及他們的孻仔Jaye Jaye。Pearl認為阿Bob最需要改善的地方是脾氣：「佢覺得仔要有承擔啲，所以對個仔特別惡，連個仔本書擺得唔啱位，佢都可能會忟憎。」阿Bob一個人照顧Jaye Jaye忙到甩轆，除要應付Jaye Jaye衍生的各種難題，又要應付節目組安排的連串「不可能任務」，當中最令他頭痕的是要教曉Jaye Jaye「3的乘數表」。阿Bob接到這個任務後已揚言「有排搞」，結果如他所料，Jaye Jaye聽到乘數表即逃走。阿Bob用盡各種方法制服兼勸服兒子，除了要防止他逃走，又要令他背好算式，有時更要化身「正能量大使」為兒子打氣加油。

阿Bob還要應製作組要求，實測大女、二女會先回覆他還是Pearl的訊息。阿Bob即使在第二回合出茅招，始終未能扭轉劣勢被太太連續兩回合KO。不甘心的阿Bob一度搶電話與二女講數，卻遭阿女爆出一句：「你講句真話啦！」與Jaye Jaye玩「估泥膠」遊戲時，阿Bob因誤會了兒子的意思而痛失分數，還被黎諾懿狠批泥膠的還原度不及兒子。阿Bob馬上道歉，Jaye Jaye老積地說︰「唔緊要啦，你都係我爸爸！」

Jaye Jaye在節目中表情多多、轉數快，被兩位校長問他較喜歡爸爸還是媽媽時，秒速投向媽媽懷抱。不過，當他看見阿Bob一臉失落後即說︰「爸爸會畀我多啲時間睇電視，媽咪又成日都攬我，我揀唔到呀！」阿Bob與Pearl以不同方式「拉票」，左右為難的Jaye Jaye最終拋出6個字化解危機。

（即時娛樂）