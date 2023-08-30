莊子璇當選獲福建社聯發祝賀公告 否認因家庭背景成港姐冠軍 (20:13)

港姐冠軍莊子璇當選後，網上流傳一份由「香港福建社團聯會 九龍中分會」發出的公告，恭賀香港錦埔同鄉聯誼會兼香港錦繡錦埔宗親會會長莊金勝，指其女兒莊子璇成為港姐冠軍。文中指莊子璇是香港錦埔同鄉聯誼會兼香港錦繡錦埔宗親會的監事，她的成功為整個同鄉社團帶來驕傲。

莊子璇今日與季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐頒獎活動時，稱只是報道誇張，她亦不清楚自己原來是該會的監事。莊子璇說︰「我不太清楚，（職位）應該是家人安排，我都是這幾天才知道﹗我問了爸爸，他覺得沒什麼特別，只是報道誇張，解釋反而更麻煩。」

莊子璇強調只曾回鄉1、2次，不清楚父親在家鄉是否有面子、有地位的人。她否認家族勢力龐大，認為或許只是幾條村的親戚自組團體。對於被指因家族背景而成為冠軍，莊子璇不同意︰「我沒有背景，有背景也沒有用，因為賽果很難內定。港姐競選的大會評審是太平紳士或權威人士，他們怎會在意金錢。而且我沒有背景﹗（回鄉設宴多謝鄉親支持？）暫時沒有時間。」

今屆港姐誕生後傳出不少是非，莊子璇認為或與內地連線直播致更多內地觀眾留意有關。她不會以「食花生」心態來看待關於自己的報道︰「我的報道不算是『花生』，我也不覺得是很大件事。」落選佳麗陳怡名在社交網撰千字文，莊子璇讚對方的文章寫得很好，內容令人感動，不覺得對方有怨氣。

冠軍莊子璇、亞軍王怡然當選後先後被爆料，季軍王敏慈被問到可擔心自己會是下一個時說︰「我不太清楚，工作行程很忙，沒時間留意，剛剛才有時間回覆朋友的祝賀。網上有很多傳聞，我不知道是真還是假，最重要做好自己。」

（即時娛樂）