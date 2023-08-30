葉念琛撐港姐亞軍王怡然奪最上鏡小姐實至名歸 (20:38)

譚旻萱（Mandy）、台灣男星陳昊森、梁仲恆及導演葉念琛等，今日出席電影《不是你不愛你》開鏡儀式。Mandy在戲中與陳昊森、梁仲恆有段三角關係，當中不乏親熱場面。陳昊森笑言與Mandy的親熱戲有點激，但拍攝時不尷尬。他讚Mandy很靚女，又多謝兩位香港演員非常照顧他。Mandy自言是陳昊森的翻譯員，也有教他廣東話；梁仲恆則自爆教陳昊森說髒話。陳昊森尷尬稱不知道髒話是什麼。

葉念琛讚Mandy有時下年輕女性特質，女仔得來夠爽朗、率真和不造作。他說︰「Mandy算是最年輕的一個。當年我找鄧麗欣第一次演『阿寶』時都是22歲，所以很有那種感覺。」問到3位主角的親熱戲程度，葉念琛說︰「我們拍的是浪漫愛情片，並非愛情動作片，最緊要畫面好看、舒服。」

葉念琛今年有份做港姐最上鏡小姐評判，他說︰「亞軍王怡然是我們幾位評判一致選出的，大會很公平和嚴密，計好分後有跟我們說，大家對結果沒異議，是實至名歸﹗」對於不少網民替5強佳麗之一的陳霈錤失落獎項感不值，葉念琛說︰「我給她很高分，她是我的三甲人選﹗」至於冠軍莊子璇被批欠冠軍相。葉念琛說︰「雖然我不是評她的部分，但我在台下近距離觀看，她當晚很Sharp，答問和狀態也好。選美是看臨場表現，我也跟身邊的陳嘉容說，覺得她是冠軍。」

（即時娛樂）