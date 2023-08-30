193接受鄭裕玲訪問 自爆有退休想法到英國開中餐館 (22:59)

ERROR成員郭嘉駿（193）宣傳新歌《以為只是沒送花》接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，談到反擊haters感受，他表示不反擊不暢快︰「好想講出嚟，唔講唔舒服，好多心底話我寧願講出嚟，當然好多人覺得寫呢篇嘢為做衰你，因為有點擊率，有日如果真係去到好衰，咪退休唔做，然後移民。」Do姐驚訝193入行5年就有退休念頭︰「嘩，唔係啩。」193認真說︰「起碼我舒服咗先。我唔想好似好假咁。不過我唔係經常反擊，反而好多時壓制住自己。偶爾控制唔到，就算啦，講喇！當然嗰刻舒服啲，但多數過一日就唔舒服，但都有24個鐘畀你釋懷。開心咗先。」

Do姐問他不開心就移民，會否不捨得？193表示以前在英國讀書，很喜歡當地生活，真的要離開娛樂圈當然會可惜，但人生每個階段都有不同進程，ERROR都不會一世搞笑，他計劃好，有一日講了好重大的言論，令他沒有工作時，便移民英國開中餐館，粉絲可以來英國旅行探他，品嘗他的中餐，然後他一年回港一次搞ERROR演唱會，呃些錢回去繼續支持他的中餐館，所有都計算好，但無同公司講過。

193曾被粉絲勸面對攻擊要忍一忍，他自言每次反擊完，有反思是否不要再魯莽︰「比起以前講少咗，依家忍十次講一次，以前忍十次講兩次。雖然講咗舒服啲，但又會後悔。」Do姐叫他忍一忍不講 ，退一步海闊天空。193說已盡力︰「我大部分時間都忍到，八成時間做到，兩成時間控制唔到。可能心情欠佳，講了當發泄。」

Do姐喜歡和欣賞193不會隱藏自己的缺點︰「多數人掩飾自己唔好一面 ，然後轉移目標講自己長處 ，但你竟然一語中的，講自己唔好嘅嘢」。

（即時娛樂）