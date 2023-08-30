Lyman謹慎踏出演藝路免出錯 KC勤練舞功 亨仔心急出道 (23:21)

香胤宅（Lyman）在ViuTV選秀節目《全民造星V》以大熱姿態奪冠；黃家灝（KC）及陳鎮亨（亨仔）分別奪得亞軍和季軍。3位大男孩風格不一，但一樣為理想奮鬥。半年多的比賽中，Lyman、KC和亨仔除贏得名次和人氣外，各自也有不同得著和收穫。Lyman學識兩樣很重要東西，是語言及溝通，合力創造作品。他在決賽當晚公開有耳疾問題，他透露是兩歲時發高燒致左耳完全聽不到。不過他個性樂天，小時候已習慣缺少一邊聽覺，用心去聽多少少。

KC表示這段時間經歷令他對跳舞這件事堅定很多，心態上成長不少及紮實了。享仔笑指相比兩位兄弟，他完全是一個素人，但從比賽中讓他建立自信。

33歲Lyman不覺得年齡是問題，父母幾激勵到他，爸爸已到退休年齡仍堅持工作。對於網民封他為姜濤接班人，他只想做回自己。他們未簽公司，Lyman和KC不急於出道，Lyman承認簽約條件多，都怕嚇退有意的公司。他自覺要有耐性，有些事情太急很容易犯錯，朝著最適合自己的方向行。

KC亦不想那麼快，揚言要成為「跳舞明星」的他，希望先把「舞」功練好達海外水準。亨仔則坦言心急出道，因很喜歡音樂事業，愈快愈好。他自細很喜歡張學友，聽對方的歌長大，笑指震喉核都是模仿對方。

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（即時娛樂）