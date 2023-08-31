李璨琛老婆出Lucy嘜頭Tee賺15萬 捐5萬元予母親的抉擇 (12:57)

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）育有大女元元（Lucy）及細女斐斐（Sucy），Sophia過去5年不時在社交網分享Lucy的生活點滴，加上Lucy可愛外表及搞笑行為，令她成為近年最受網民及廣告商歡迎的小小星二代。今年6月，Sophia為Lucy推出新書《露西的微笑》，被指借女搵錢。不過，她上月初完成簽書會後曾在社交網揚言︰「很多人說我利用你（Lucy）去賺錢，有人更說我是無恥至極。我認為，到現在我還站在這裏跟大家說更多的話，是我的勇敢！」

簽書會後，Sophia於7月尾順勢為Lucy成立個人網站及推出女兒嘜頭的「LU嘜Tee」。她當時在Lucy的個人網站發文表示︰「簽書會當日，一班最有愛的工作團aka Friends，各自穿上Lucy親手繪畫的Lu嘜Tee作為識別，再一次意外地獲得大家垂青，紛紛表示想要購買支持！有見及此，貪錢老母亦抓緊商機非常有效率地成立了『Lucyisgood.com』這個網站，我認為這全都是上天完美的安排！是次售賣活動，我想給它起個名字叫#穿上快樂，希望這件Tee跟Lucy一樣能成為快樂的象徵。」

時隔1個月，Sophia昨天在社交網宣布會將「LU嘜Tee」總收益的三分一（5萬元）捐予慈善機構「母親的抉擇」。她說︰「見T恤大家都陸陸續續收到進入尾聲，啱啱都將扣除所有營運成本嘅總收益嘅三分之一，大概係五萬蚊左右捐咗俾母親的抉擇呢個慈善機構。開賣嘅時候，冇特登講部分收益會用作慈善用途，係因為唔想用呢樣嘢作為招徠，等你哋買晒再俾個驚喜大家，我覺得咁樣仲好。再一次多謝大家支持﹗#穿上快樂 #我們可以為這個世界帶來更多美好 #YOUGUYSAREAWESOME #大拿拿五萬蚊係貪錢老母嘅尺度真係好多。」

（即時娛樂）