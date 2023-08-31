李駿傑曾質疑自己不夠歌開騷︰原來擔心係多餘 (15:15)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨晚完成首次個人演唱會後受訪，直言開騷前夕非常擔心。原來他綵排時用盡全力，結果翌日睡醒感覺似被人打了一身。Jeremy說︰「我要從錯誤中學習，如再有下次，要學懂留力。」Jeremy給自己表現80、90分，希望擁有更多個人單曲後可再開演唱會。談到與女舞蹈員的辣身舞，他直言最初有點尷尬，經理人黃慧君（花姐）提議他和舞者再貼近些，令效果更好。

談到他在台上透露曾懷疑自己能力，Jeremy解釋︰「我本身不是很有自信的人，加入MIRROR後已有信心了很多，但突然要開騷 ，我很擔心不夠歌。不過，今次的演唱會令我發現到，這些擔心是多餘的。只要努力，無論有幾多首歌也一定能做到。現在順利完騷，我終於可放下心頭大石，要吃燒肉慶祝﹗」生日將至，Jeremy未知當日的工作安排，但會跟家人食飯慶祝。

傳MIRROR不會出席年尾樂壇頒獎禮，陳瑞輝（Frankie）稱是因為要綵排演唱會關係，及後江𤒹生（AK）稱12子和公司也希望能參與，目前仍在安排時間。Jeremy坦言他們想參與，但因頒獎禮與MIRROR演唱會綵排時期重疊，因此要視乎公司安排。至於他與梁業（肥仔）及柳應廷（Jer）有份投資的日本餐廳結業後被指拖數，他們早前更被貼街招追數，Jeremy稱已交給律師處理，望盡快解決，他說︰「當買個教訓，將來（再做生意）要先做好資料搜集。這個教訓很貴？沒計算多少，能掙回來的。最初怕媽媽會鬧，但她反而安慰我。」

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（即時娛樂）