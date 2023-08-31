陳健安重返母校拍新歌MV︰最青春嘅歲月都喺呢度過 (16:03)

陳健安（安仔）早前重返母校「仁愛堂陳黃淑芳紀念中學」拍攝新歌《仍然是那個少年》MV，更請來《全民造星V》的子熙（Hei）與王希晉（希晉）、《全民造星IV》的何洛瑤（Sica）參與演出。安仔說︰「返母校拍攝，對我嚟講好大意義。呢首歌講青年時候嘅成長經歷，我讀咗呢間學校8年，最青春、最黃金嘅歲月都喺呢度過。」

重遊舊地，安仔想起不少回憶，特別感謝體育科老師葉Sir的悉心安排和協助。熱愛足球的他說︰「剛才問葉Sir，點解個球場好似細咗？其實冇變過，變嘅係我嘅高度，好多回憶。同首歌一樣，見番朋友或者去番一啲地方，就好似時光機咁，所有回憶返晒嚟。」談到為何邀請阿Hei、希晉和Sica演出，在MV中飾演老師「陳Sir」的安仔說：「Sica感覺好日系，呢首歌好重日系感，所以好想有佢參與，而且好喜歡佢癲癲得得嘅性格；阿Hei有種懶洋洋嘅感覺；希晉外表就似曳學生。導演Oscar認為佢哋3個夾埋會有火花。」

為配合MV拍攝，團隊將其中一個課室佈置成海洋世界，並在黑板上畫了鯨魚、海豚、水母、海星等生物及寫上「好好掛住你」，呼應上一首派台歌《好好掛住》MV中符紀男（Tiger Foo）玩鯨魚玩具的場景。安仔入課室看見立即驚喜大叫「好靚」。拍攝期間，一眾師弟妹見到安仔時十分興奮，安仔抽空與眾人聊天、合照，又鼓勵他們努力追夢。

《仍然是那個少年》由少爺占及Oscar合作填詞，安仔指少爺占形象搞笑，但筆下的歌詞有一份獨有情懷。他說︰「少爺占用字好直接，第一句已經好有佢嘅特色，『冇有怕，直衝出宇宙，兩隻腳亂闖』，『冇有怕』3隻字好直接得嚟，有種情懷喺度，所以搵佢填呢首歌好啱數，就係我心目中想要嘅感覺！」

（即時娛樂）