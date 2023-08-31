黃翠如哥倫比亞拍節目陷入危機 攝影師夜店消遣死裏逃生 (19:38)

黃翠如、蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）及《聲夢傳奇2》畢業生彭家賢（Zayden），主持的旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》今晚（31日）播出新一集，繼續有「毒梟之國」之稱的哥倫比亞行程。翠如及行仔在昨晚一集去到哥倫比亞最熱門旅遊及打卡熱點之一的瓜塔佩巨石，巨石露出地面部分已有220米高，十分壯觀。兩人步行740級樓梯登頂，其間一再喘氣兼「塞人」，趁機瘋狂影靚相。翠如打趣叫行仔嘗試徒手攀石，更揚言︰「蕭正楠一嘢就上到去啦！」他們品嘗地道哥倫比亞咖啡，翠如不小心倒瀉弄至滿身咖啡。她自我放棄地說︰「呢啲每日都會發生，只係爭在影到定影唔到。」

今晚及明晚播出的兩集，翠如和行仔將到訪有「死亡之地」稱號的麥德林市，他們除了走入山上的貧民區Santo domingo，更會深入曾被指是該市最恐怖核心—Comuna 13。翠如為了向觀眾展現這個城市的最真實一面，在Santo domingo四處探索，可惜不到5分鐘便被導遊叫停。導遊更指製作隊的攝影機會令眾人陷入重大危機。翠如事後說︰「我哋活動範圍只係100米，旅程亦只有5分鐘就完結。」

同行的兩名攝影師李德柱及李軍昊完成拍攝日程後，曾隨當地人到夜店消遣，豈料最後要死裏逃生。李軍昊說：「我即刻衝入廁所，一閂埋門就聽到好多吓槍聲。」李德柱則說：「我當時冇睇到任何爭拗，因為我背住咗夜店，我第一吓係聽到槍聲，伴隨住槍聲有少少尖叫聲，然後有人逃走，我就諗出事喇﹗發生事故嘅地方好近，當時我只能夠即刻踎低。」

翠如在哥倫比亞與不少當地人深入接觸，她昨天在社交平台發文分享當地一個家庭小故事，指一家之主Jarlos為了生存壞事做盡，最後因為對家人的愛踏出改變第一步。翠如說︰「他說，別人看他們是壞人，他們看自己，只是為了生存下來的人。幾年前，他當上了社區導賞員。可以讓Jarlos放下刀槍，因為他多了一個太太和一對小朋友。」採訪當天是Jarlos女兒Sofia的10歲生日，她看見攝製隊送來的蛋糕非常開心。翠如說︰「給Sofia買了她人生第一個生日蛋糕，問她『有什麼願望？』小女孩天真地說：『我要當女演員，也要好像爸爸一樣厲害』。人性本善，人性本惡，在這個地方，很難去定義，但祈求命運讓這些小孩將來可以選擇善。」

（即時娛樂）