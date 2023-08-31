鍾柔美拍片向Y2K跳舞歌致敬 望掛八號風球唔使返學 (20:51)

鍾柔美（Yumi）今日與前組合E-kids成員林詠倫（Alan）、EO2成員洪智傑（Osman），拍攝EO2、E-kids及SISI（張詠詩）2002年的合唱歌《魅力移動》短片，向2000年代的經典歌致敬。Yumi今年只有16歲，《魅力移動》推出時她仍未出世，只好在拍攝前睇片惡補。她說︰「最近忙演出及宣傳新歌，未有太多時間練舞，幸好得到兩位前輩耐心指導。我稍後還會拍攝其他短片，向Y2K經典歌致敬，例如鄭希怡《相對濕度》、古天樂《今期流行》等。」鄭希怡當年以性感形象配合歌曲，Yumi未敢模仿，自爆最近吃得多，胖了不敢露腰。

升讀中六的Yumi打算明年留港升大學，已開始為明年考中學文憑試而緊張。明天9月1日開學，惟超強颱風蘇拉靠近，天文台將於明天（2日）凌晨2時至5時改掛八號風球 料之後或需發十號颶風信號。Yumi笑言︰「希望打得成，打風不用上學，可以睡覺。不過，星期六舉行籌款節目《星光熠熠耀保良》，我不想錯過演出。」炎明熹透過「學校推薦直接取錄計劃」，獲得香港理工大學時裝及紡織學院取錄，Yumi說︰「我不太清楚這個計劃，想先靠實力。我有信心努力讀書就能考取好成績。我一定以學業為先，如果工作太多影響讀書，會向經理人及公司反映。」

（即時娛樂）